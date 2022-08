T1 Wouter Hias (KVK Tienen) kijkt hoopvol vooruit naar competitie na bekerkater tegen Perwez: “Ik maak me gelukkig niet snel zorgen”

De eerste wedstrijd met inzet in de Beker van België is uitgedraaid op een teleurstelling van formaat voor KVK Tienen. Want niemand die er echt mee rekening hield dat een eersteprovincialer als Perwez aan het langste eind zou trekken, al was het dan met het kleinste verschil (0-1). Gelukkig begint woensdag al de competitie, met de beloften van Charleroi als eerste tegenstander.

“Dat is het positieve aan voetbal, dat de kalender zo goed gevuld is dat wedstrijden zich snel opvolgen”, reageert een serene Wouter Hias. “Maar goed, de beker is sowieso een afgesloten hoofdstuk, een ontgoocheling die we met z’n allen ondertussen een plaats hebben gegeven. Of ik me nu zorgen maak met het oog op de competitie? Toch niet neen. Zoals ik geen grote emoties toon als we gewonnen hebben, zo blijf ik er ook rustig onder als we onverwacht de boot ingaan. Het moet wel gezegd, onze prestatie van afgelopen zaterdag was niet voldoende, zowel van de ploeg als wat mezelf als coach betreft. En aangezien ik de eindverantwoordelijkheid draag, neem ik deze uitschakeling op mij. Excuses zijn er eigenlijk niet. We missen wel een aantal belangrijke jongens door blessures, maar er stond nog meer dan genoeg kwaliteit tussen de lijnen. Ondanks dat we lang geen wereldpartij speelden, waren er ook genoeg momenten dat we het verschil konden maken. Maar het gaat uiteraard om doelpunten maken, dat besef ik maar al te goed.”

Laag blok

“Ach, zo zie je maar dat een match domineren tegen een laag blok en vooral die dominantie in goals omzetten zowat het lastigste is wat er bestaat in het voetbal”, meent de T1. “Ik bedoel maar, wij winnen in juni nog een oefenpot tegen STVV door vanuit een goede organisatie te spelen toen wij de underdog waren. Die goede lijn hebben we in se zowat de hele voorbereiding lang doorgetrokken. De groep is heel leergierig en gelooft 100% in het verhaal dat we aan het schrijven zijn. En de data die we bijhouden zijn nog nooit zo goed geweest, zowel de fysieke als de tactische parameters. Zo zie je maar dat deze sport geen exacte wetenschap is.”

Beloftenteams

Benieuwd wat dat gaat geven vanaf woensdag in de competitie, wanneer het echt om de knikkers gaat. “Het spreekt voor zich dat we in die eerste weken zoveel mogelijk punten willen pakken om niet in die onderste regionen verzeild te geraken”, aldus nog Wouter Hias. “Alleen ziet de reeks er dit seizoen een tikkeltje anders uit met die vier beloftenteams en dat is toch een stap in het onbekende. We hebben wel een aantal beelden van Charleroi, maar desondanks is het een groot vraagteken hoe ze zich gaan presenteren. Want niet alleen speelden ze vaak oefenmatchen in Frankrijk, daarnaast kunnen ze ook nog eens putten uit een lijst van goed veertig spelers. Ik snap zelf niet goed waarom maar tweederde van de spelerskern uit Belgen moet bestaan bij zulke opleidingsteams, maar dat is een andere discussie. We kunnen alleen maar uitgaan van onze eigen sterkte en zo voor het maximale proberen te gaan.”