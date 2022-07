T1 Wim Hayen (Sp. Hasselt): “Deze kern heeft voldoende potentieel om top vijf te halen”

Voetbal tweede nationale BOp de prachtige locatie B&B Maison Mairie in het kasteel van Wimmertingen stelde voorzitter Bart Casters en zijn bestuur het new look Sporting Hasselt voor.

Vorig seizoen moest Sporting Hasselt strijden voor het behoud. Huidige sportief manager Eric Eurlings nam toen de honneurs waar als T1 en kon met een vrij jonge ploeg zich uit de kelder van de rangschikking wringen. Voorzitter Bart Casters en zijn team hebben in het tussenseizoen hard gewerkt om een evenwichtige kern te kunnen samenstellen. Veel jongens zochten andere oorden op en het new look Sporting Hasselt staat voor een grote uitdaging.

Voorzitter Bart Casters

“We zijn fier op onze nieuwe uitrusting”, stak voorzitter Bart Casters van wal. “De laatste jaren zijn we keihard aan het werken om Sporting Hasselt stelselmatig weer te laten aanknopen met het verleden. Qua accommodatie zijn we top in Limburg. Hasselt is een traditieclub en we kochten het stamnummer 37. Op de nieuwe truitjes is ons nummer in de lijntjes verwerkt. We willen op sportief vlak ook een goede figuur slaan in tweede nationale B. Vorig seizoen zat het allemaal niet mee en moesten we tot onze eigen verbazing knokken voor het behoud. Chapeau voor Eric Eurlings, die de jongeren veel speelgelegenheid gaf en het team weer op het juiste spoor kon plaatsen.”

“Stof genoeg om na te denken voor het nieuwe seizoen”, vervolgt de preses. “Eric Eurlings bezit niet het nodige diploma om T1 te blijven. We moesten dus een project uitwerken met een nieuwe coach. Iedereen binnen Sporting Hasselt was het unaniem eens dat Wim Hayen de geschikte kandidaat is om de komende jaren de sportieve touwtjes in handen te nemen. Veel spelers kozen voor een nieuw avontuur. We bleven niet bij de pakken zitten en hebben in mijn ogen een evenwichtige kern van 21 spelers samengesteld. Al kan je beter voor het sportieve bij onze nieuwe T1 Wim Hayen zijn”, besloot Casters met een knipoog.

T1 Wim Hayen

“Na mijn eerste gesprek met de voorzitter en Eric Eurlings had ik onmiddellijk een goed gevoel”, opende Wim Hayen, in het verleden nog speler bij Sporting Hasselt. “Snel zaten we op dezelfde golflengte met het oog op de samenstelling van de kern. Enkele sterkhouders konden we niet houden, maar met de jongens die bleven zijn we heel gelukkig. Ook blijven we inzetten op de eigen jeugd. Om de ploeg te versterken zijn we eerst in eigen provincie gaan speuren naar spelers met de nodige ervaring en jonge talenten. Het resultaat van onze kern met 21 spelers mag er zijn. We tellen drie doelmannen, acht verdedigers, vijf middenvelders en aanvallers.”

“We zijn blij met de terugkeer van Willem Ofori”, gaat Genkenaar Hayen voort. “Snel waren we bij de pinken om rechtsback Jannick Weeghmans (29) van KVK Beringen aan te werven. Het duo Kaan Tanriver en Ricardo Kessels van SK Tongeren konden we overtuigen om voor ons project te kiezen. Kaan Tanriver moet onze pitbull op het middenveld worden (lacht). Vorig seizoen wrong het schoentje in het aanvallende compartiment, al konden we ook moeilijk de nul houden. Daarom vier nieuwe aanvallers. Ricardo Kessels is de balvaste schakel in ons geheel. Van buur RC Hades komt Dylan Put over. Een talent dat zich hier zal ontbolsteren. Nog een jong talent is Benjamin Brants (Belisia) die zal doorbreken bij ons. We gingen toch buiten de provincie met aanwinst Ato Ampiah Morgan van Wijgmaal. Een vinnige 24-jarige linksbuiten die ook voor de nodige doelpunten kan zorgen.”

Ambities

“Welke ambities we mogen koesteren? Ik heb natuurlijk geen glazen bol”, stelt de 43-jarige Hayen.

“Ik ben zeer tevreden met de samenstelling van deze kern. We hebben een realistisch budget, maar alles is binnen de club perfect geregeld. Het bestuur en staf zijn schitterend en de accommodatie top. Ik heb een project van drie jaar voor ogen. De bedoeling is om telkens een stapje hoger te zetten. In eerste instantie is het de bedoeling om een rustig seizoen te draaien. Ook willen we de supporters meer betrekken bij deze mooie club. Sporting Hasselt leeft en deze groep heeft het potentieel om mee te strijden voor een plaats bij de eerste vijf. Natuurlijk zijn er veel nieuwe gezichten en moet de mayonaise pakken. Toch heb ik een goed gevoel. De jongens zijn gretig en de sfeer is uitstekend. Ook mikken we op een mooie bekercampagne. Een uitstraling voor de club en zeker als we kunnen doorstoten tegen een team uit de Jupiler Pro League. Wie de titelkandidaten zijn? Ik verwacht Bocholt en Belisia. Maar stel mij die vraag binnen twee maanden opnieuw.”

