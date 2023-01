T1 Vincent Euvrard weet waar schoentje wringt bij RWDM: “Als we willen meestrijden voor titel, moeten we vlotter scoren”

Challenger pro leagueEén dag voor de terugkeer van een winsterstage in Turkije vorige donderdag verloor RWDM een oefenwedstrijd tegen de Poolse eersteklasser Korona Kielce (1-0) en afgelopen zaterdag ging de ploeg van trainer Vincent Euvrard de boot in met 4-3 op het veld van Swift Hesperange, de ploeg van ex-RWDM-speler Terki.

Is het ambitieuze RWDM klaar voor het vervolg van de competitie? Dat zal zaterdag moet blijken, want dan krijgt de Molenbeekse club het bezoek van Deinze, dat in de inhaalwedstrijd tegen leider Beerschot in extremis won met 3-2. Door het verlies van de lijstaanvoerder uit Antwerpen belooft het een spannende titelstrijd te worden. Beerschot telt na evenveel duels slechts 1 punt meer dan het achtervolgend duo Beveren-RWDM.

In tegenstelling tot RWDM deed Deinze al enkele inkomende transfers. De meest spraakmakende tot dusver is die van spits Lennart Mertens, die na zes maanden Club NXT terug keert naar de Oost-Vlaamse club. Met trainer Marc Grosjean heeft Deinze de ambitie om PO1 tegen spelen. Mertens is zaterdag op RWDM alvast speelgerechtigd.

Hoewel RWDM de intenties heeft uitgesproken 2 à 3 transfers te willen doen tijdens deze wintermercato, blijft het voorlopig windstil op dat vlak. Er wordt gesproken over een spits, een type als Rommens vorig seizoen (iemand dus met een goede laatste pas) en mogelijk een flankspeler. En dan mag er geen sterkhouder vertrekken want dan moet ook die vervangen worden. De kans is groot dat RWDM tegen Deinze nog zonder versterkingen zal aantreden.

“Over de winsterstage ben ik heel tevreden”, blikte Euvrard even terug.” De omstandigheden waren dan ook uitstekend. Goed weer, een mooi hotel maar vooral een ideale infrastructuur om ons voor te bereiden op het tweede deel van dit seizoen.”

Afgelopen zaterdag was er dan ook nog een oefenduel tegen Swift Hesperange, waartegen RWDM ook de duimen moest leggen. Maar voor trainer Vincent Euvrard is in dit soort wedstrijden het resultaat van ondergeschikt belang.

“Als we echt willen meestrijden voor de titel, dan moeten we veel efficiënter. Op Beveren na zijn we de ploeg die al de meeste kansen heeft kunnen creëren, maar qua aantal gemaakte doelpunten staan we pas op de vierde plaats. Daar gaan we zeker wat aan doen.”