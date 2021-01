T1 Vincent Euvrard trekt zondag met RWDM naar SK Lommel: “Met deze groep kunnen we naar omhoog kijken”

Vlak voor de jaarwisseling is RWDM de voorbereiding op de terugronde gestart, waardoor het vier weken de tijd heeft genomen om zich klaar te stomen voor de match van komende zondag op SK Lommel. Tegen de Limburgse club pakte RWDM nog geen enkel punt. Thuis werd verloren met het kleinste verschil na wel een prima prestatie, op Lommel leidde de 4-0-pandoering het einde in van Demols korte tijdperk als coach.

“De voorbije weken hebben we keihard gewerkt. En dat op verschillende vlakken”, opent Vincent Euvard zijn praatje in de aanloop naar zondag. “Ik heb intussen ook een heel goed beeld op de kwaliteiten van de groep en de spelers individueel. Hoewel het behoud mathematisch nog geen zekerheid is, wil ik niet meer naar beneden kijken. De kloof met een degradatieplaats bedraagt twaalf punten. Deze met de tweede plaats, die recht geeft op deelname aan de eindronde, bedraagt slechts vier punten. Je gaat me zeker niet horen verklaren dat die tweede plaats een must is, maar wie me kent, weet dat ik altijd streef naar het hoogst haalbare. Ik ben trouwens niet naar RWDM gekomen om het behoud af te dwingen, wel om hier iets te bouwen voor de toekomst”, klinkt het ambitieus.