T1 Vincent Euvrard (RWDM) tevreden, maar op zijn hoede na doelpuntenfestival tegen RSCA Futures: “Zeer efficiënt en sterke doelman Defourny”

voetbal - challenger pro leagueDoor de ruime 0-4-overwinning in de derby tegen U23 Anderlecht kan RWDM twee weken genieten van zijn leidersplaats in de Challenger Pro League. Immers, door de interlandbreak trekt Beveren pas op 31 maart naar Anderlecht en ‘Meulebeik’ op 2 april naar het Kiel om er Beerschot te bekampen. De titelrace woedt onverminderd voort.

Na het 2-1-verlies op SK Beveren heeft de ploeg van trainer Vincent Euvrard opnieuw het juiste ritme te pakken. Kon ze vorige week thuis tegen Club NXT pas in de slotfase van de toegevoegde tijd de verdiende 3-2-overwinning bewerkstelligen, dat lukte dat afgelopen zaterdagavond al kort na de rust.

“Onze doelman Théo Defourny speelde een cruciale rol. In minuut 48 verijdelde hij in één fase twee doelrijpe kansen van Anderlecht. In plaats van 1-1 maakten wij binnen de tien seconden na zijn spectaculaire reddingen de 0-2. Dat heeft de youngsters van Anderlecht tijdelijk een mentale tik gegeven. Daar hebben wij van geprofiteerd om in twintig minuten tijd tot 0-4 uit te lopen. Ik stond met verbaasde ogen te kijken hoe efficiënt we wel waren geweest. Drie van onze vier aanvallers hebben gescoord. De doelpunten van Biron, Hazard en Challouk waren stuk voor stuk het resultaat van een knappe collectieve (tegen)aanval. Mooi om te zien dat onze arbeid tijdens de training in de wedstrijden terug te zien is. Ik ben heel fier op mijn jongens.”

Opmerkelijk, RSCA had liefst 64 procent balbezit. Het geeft aan de bal in eigen rangen kunnen houden geen garantie is op succes.

Doordat de Rode Duivels komende weekend in actie komen kan de druk heel even van de ketel.

“We blijven goed doortrainen, met een oefenwedstrijd komende vrijdag. In het weekend krijgen de spelers wel twee dagen vrij. Dat hebben ze verdiend. Zo kunnen ze wat tijd doorbrengen met familie of vrienden. Daarna volgt de laatste rechte lijn. Te beginnen met een dubbele confrontatie op en thuis tegen Beerschot.”

Iedereen is belangrijk

Opvallend is dat Oyama en Gécé na Club NXT opnieuw niet in de brede kern zaten van trainer Vincent Euvrard, die er met Camilo wel een extra troef bij heeft op het middenveld. Voorts ook nog steeds geen spoor van Oulare, die in de laatste wedstrijd van de reguliere competitie nochtans speelminuten kreeg.

“Ik heb een brede kern en in die optiek een luxeprobleem. Maar liever dat dan omgekeerd. Iedereen moet scherp blijven om zijn plaats te verdienen in de brede selectie en op het veld. Ik kies steeds voor jongens waarvan ik denk dat ik met hen de meeste kans heb om tegen een bepaalde tegenstander succes te boeken. Maar kampioen spelen, dat doe je niet met 11 of 18 spelers, maar met de volledige kern. Iedereen is belangrijk voor mij en moet er staan als ik hem nodig heb.