T1 Vincent Euvrard (RWDM) op zijn hoede voor Deinze: “Onder coach Grosjean en met Mertens is dat een topploeg”

voetbal Challenger pro leagueMits een zege tegen Deinze en een gelijkspel tussen Beveren en Beerschot kan RWDM na deze speeldag alleen leider worden in de Challenger Pro League. Trainer Vincent Euvrard is echter op zijn hoede. “Onder coach Grosjean en met aanwinst Lennart Mertens is Deinze een topploeg in onze reeks”, waarschuwt hij.

De reguliere competitie telt nog vier speeldagen. Omdat er geen puntendeling is zoals in de Jupiler Pro League, kan elk punt belangrijk zijn in de eindafrekening. En daar in Euvrard zich terdege van bewust.

“We gaan voor het maximum van de punten”, klinkt hij ambitieus, “maar dat zal niet van een leien dakje lopen. We zullen vier keer top moeten zijn om een twaalf op twaalf te kunnen pakken. Over de voorbereiding naar het tweede deel van de competitie ben ik wel tevreden. De stage in Turkije heeft de spelersgroep weer dichter bij elkaar gebracht.”

“Vergeet niet dat een deel van de groep de zomerstage heeft gemist omdat heel wat jongens pas op het einde van de zomermercato bij ons zijn aangekomen. Met de vele nieuwkomers erbij hebben we toen de kentering kunnen inzetten tegen Deinze, dat nu niet meer te vergelijken is met de ploeg van toen. Grosjean heeft er een geoliede machine van gemaakt. Onder zijn bewind pakt het evenveel punten als de ploegen die bovenaan in de rangschikking van de CPL staan. We zijn dus gewaarschuwd. Maar er is geen reden om schrik te hebben. Wij hebben eveneens een goede ploeg, ook al hebben we nog geen inkomende wintertransfer kunnen doen. We hebben nog een tiental dagen de tijd daarvoor.”

Streep door rekening

Voor het duel tegen Deinze zal Euvrard moeten sleutelen aan zijn ploeg. Barreto is tijdens de oefenwedstrijd op Swift Hesperange zwaar geblesseerd geraakt aan de knie waardoor hij vermoedelijk een drietal maanden buiten strijd zal zijn. Ook Sankhon is nog een tweetal weken niet inzetbaar door een blessure.

“De blessure van Barreto is zeker een streep door de rekening, maar het is aan anderen om op te staan. We vinden wel een oplossing om zijn afwezigheid op te vangen. We hebben hard gewerkt aan onze efficiëntie. Hoewel we de twee oefenduels tijdens de voorbereiding verloren hebben, hebben we heel veel kansen kunnen creëren en scoren, maar tegen Swift werden drie doelpunten afgekeurd.”

