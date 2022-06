T1 Tijl Habraken Belgisch kampioen met J18 van Initia Hasselt:”Knappe zege bij Visé is kroon op uitstekende jeugdwerking”

De jeugdwerking bij Initia Hasselt is top in België. Als de prestaties nog eens worden verzilverd met titels is dat voor iedereen binnen de club een zegen. Architect van die uitstekende jeugdwerking is zonder twijfel Tijl Habraken, die dit seizoen ook de rol van T1 kreeg bij het eerste team van Initia Hasselt. Na de Vlaamse titel wisten de Hasseltse boys in Visé zich ook te kronen tot Belgisch kampioen, na een verdiende 29-32 overwinning.

Als jeugdcoördinator is Tijl Habraken dagelijks in de ban met handbal. Bij de J18 zitten meerdere toptalenten. Met vertrouwen zakte Initia af naar het Luikse Visé, want eerder werd de Vlaamse titel binnengehaald, na een overwinning tegen Sasja. De grote kers op de taart kwam er met de Belgische titel. Initia Hasselt nam snel de partij in handen. De thuisploeg bleef wel aanklampen, maar Initia kon steeds rekenen op een uitmuntende doelman Jasper Zwinnen en Cedric Dupont was een gesel voor de Luikenaars. De voorsprong van enkele doelpunten gaf Hasselt niet meer uit handen en de champagne mocht knallen.

Trotse T1 Tijl Habraken

“Ik ben fier op de prestaties van onze jeugd”, glunderde Peltenaar Tijl Habraken. “We hebben de laatste weken meerdere titels mogen vieren. Bij de meisjes M15 en M17. Als T1 van J18 ben ik vooral tevreden over de progressie van die talenten. Hard werken blijft de boodschap en dat hebben die gasten allemaal begrepen. We hangen als team sterk aan elkaar en de sfeer is optimaal. Uiteraard ben ik trots als je dat ook kan omzetten met titels. Initia Hasselt sluit een hoofdstuk af in schoonheid. Het topmoment van dit seizoen was de bekerwinst bij de vrouwen. De jeugd is klaar om de komende jaren te groeien in het verhaal van Hubo Handbal. Over mijn team kan ik alleen maar zeggen dat er nog stappen moeten worden gezet om binnen enkele jaren op het hoogste niveau te kunnen meedraaien. Enkele jongens spelen volgend seizoen in eerste nationale. Hier in Visé deden we het uitstekend. We kenden de Luikenaars niet, maar gingen uit van onze eigen kracht. Het werd een verdiende overwinning en dat met enkele gasten in ons team van 16 jaar.”

Ben je niet ontgoocheld dat de Nederlander Peter Portengen de nieuwe coach wordt van Hubo Handbal?

“Waarom? Ik kan mij vinden in de beslissing van het nieuwe bestuur om mij T1 te maken van het tweede team in eerste nationale”, vervolgt Habraken. “Ook blijf ik T1 van de J18 en jeugdcoördinator. Tja, dat is mijn stokpaardje hé. Of ik dan geen ambities koester om T1 te worden op het hoogste niveau? Natuurlijk wel, maar het werd ook emotioneel een zwaar seizoen. Ik heb nog alle tijd om terug die stap hogerop te zetten. Bovendien, er is nog veel werk om te bouwen aan een mooie toekomst van de nieuwe fusieclub tussen Tongeren en Hasselt. Mijn functie in de uitbouw van Hubo Handbal op sportief vlak is zeker belangrijk. Bovendien is het leuk om met deze gasten te blijven samenwerken. We willen deze talenten de nodige kansen schenken om verder te ontbolsteren. Daarom gaan we ook investeren in buitenlandse toernooien. Begin september spelen we in Nederland tegen meerdere topteams. Tijdens de kerstperiode zijn er plannen om een toernooi te spelen in Zweden en rond Pasen in Hongarije. Nu eerst zen worden (lacht). Ik heb dringend nood aan vakantie”, besluit de steeds hardwerkende Tijl Habraken.