T1 Takahisa Shiraishi en SK Deinze voor eerste thuismatch: “Korte week, we kunnen niet veel doen”

“We hebben Genk geanalyseerd, niet alleen de competitiematch, maar ook een paar oefenwedstrijden”, vertelde Taka woensdagmiddag. “Het is een team dat al enkele jaren samenspeelt. Dat zie je, die ploeg heeft meer maturiteit dan de RSCA Futures. Zondag was ik helemaal niet verrast dat zij overtuigend van Lierse Kempenzonen wonnen. Maar onoverwinnelijk zou ik hen niet noemen. Voor ons is het een thuismatch. Die pak je altijd anders aan dan wedstrijden op verplaatsing.”

Wellicht zal Deinze vrijdagavond iets offensiever voor de dag komen. Jellert Van Landschoot kende in het Lotto Park een goeie invalbeurt. Of hij aan de aftrap komt is niet duidelijk. Takahisa laat niet in zijn kaarten kijken. “Na onze eerste negentig minuten in deze competitie was ik over de inbreng van iedereen tevreden”, beweerde de Japanner. “Wie in de loop van de tweede helft invalt heeft het nooit makkelijk om een prestatie neer te zetten. Qua positionering kon het op Anderlecht soms beter. Omdat we vrijdag al opnieuw spelen is dit een korte week, veel kunnen we niet doen.”

Staelens naar Bondsparket

Bovendien hangt Alessio Staelens een schorsing boven het hoofd. De Deinse rechtsachter pakte in de toegevoegde tijd van de eerste helft een gele kaart. Uit frustratie omdat ref Kevin Debeuckelaere het spel niet onderbrak toen Mamadou Koné na een luchtduel op de helft van de thuisploeg geblesseerd bleef liggen. Staelens trapte Théo Leoni stevig aan. De Reviewcommissie van de Belgische Voetbalbond vraagt om Staelens te vervolgen. Tegen Genk zal hij wellicht nog van de partij zijn.

“Vrijdagavond proberen we te winnen”, blikte Taka vooruit. “Elke trainer wil zijn thuismatchen met drie punten afsluiten. Op doelman William Dutoit na is iedereen fit. Of ik met dezelfde elf zal starten kan ik niet zeggen. Misschien proberen we te verrassen. Want bij de samenstelling van de wedstrijdkern houden we niet alleen rekening met fysieke paraatheid, maar ook met het mentale. Dat is even belangrijk.”