T1 Steven De Pauw hoopt met Olympia Wijgmaal vriend en vijand te verbazen tegen Lyra-Lierse: “Goede organisatie en tikkeltje geluk nodig”

“Het is sowieso een stevige affiche, maar desondanks wanen we ons toch niet bij voorbaat verloren”, houdt Steven De Pauw er de moed in. “Het belangrijkste zal zijn om een goede organisatie neer te zetten en voor de rest duimen we voor dat tikkeltje geluk dat ons de voorbije weken zelden gegund is geweest. Tegen Aalst hadden we geen verhaal en waren we effectief kansloos omdat we misschien iets te veel risico’s hadden genomen. Maar voor hetzelfde geld winnen we op bezoek bij Bocholt waar een schot van ons nog uiteenspat op de lat. En ook vorig weekend bij City Pirates had een zege zeker gekund. Onze eerste helft was verre van goed, dus die 2-0-achterstand met de rust was niet onterecht. Maar na enkele aanpassingen slaagden we erin om tot 2-2 terug te komen en hadden we het momentum aan onze zijde. Spijtig genoeg missen we mooie kansen op de 2-3 en één counter later viel de goal aan de overkant en was het over en out.”