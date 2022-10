T1 Steve Bould (Lommel SK): “Onterechte strafschop deed ons de das om in spectaculaire 3-4 overwinning van Club NXT”

Na de zwakke prestatie in Deinze schoot een extra gemotiveerd Lommel SK sterk uit de startblokken tegen Club NXT. De bezoekers waren echter dodelijk efficiënt en konden, tegen de gang van het spel in, uitlopen. Invaller Alonso Martinez kwam na de rust tussen de lijnen en kon de dubbele achterstand met twee knappe doelpunten rechtzetten. Metinho zorgde voor een formidabele comeback, maar in de slotfase kon het team van Nicky Hayen op een diefje met de volle buit huiswaarts keren. Want de fout van Monjonell op Vermant was duidelijk buiten de zestien. Scheidsrechter Stevens werd de kop van Jut door een strafschop te fluiten. Vermant nam het geschenk in dankbaarheid aan en legde de 3-4 eindstand vast.

Eerlijke analyse van bezoekende coach Nicky Hayen

“Ik begrijp de frustraties bij Lommel SK”, stelde Club NXT coach Nicky Hayen. “Wij hebben dit seizoen reeds twee keer in het zand moeten bijten door beslissingen van de scheidsrechters. Het is natuurlijk triestig dat er in de Challenger Pro League geen VAR aanwezig is. Dan krijg je geen toestanden met die late strafschop in geschenkverpakking. Het was duidelijk buiten de zestien, daar moeten we eerlijk in zijn.”

“Lommel moest zich in eer herstellen, na hun zwakke prestatie in Deinze”, vervolgt de ex-centrale verdediger van STVV en RBC Roosendaal. “De Noord-Limburgers waren sterk gestart en het eerste kwartier hadden we het enorm moeilijk. Toch konden we uitlopen, maar ik had mijn jongens gewaarschuwd dat Lommel furieus aan de tweede helft zou starten. Dat bleek ook en ze gingen erop en erover. Het siert mijn jongens dat we zijn blijven gaan voor de volle buit. Jammer dat het moet gebeuren op zulke manier, maar we zijn uiteraard wel blij met de drie belangrijke punten tegen een sterk Lommel SK.”

Ontgoochelde T1 Steve Bould

“Deze nederlaag komt hard aan”, stelde Engelsman Steve Bould. “We kregen eerst kansen langs Anello en Metinho. Helaas kregen we het deksel op de neus. Na de 0-1 bleven we drukken, maar op counter kon Vermant de score verdubbelen.”

Uitstekende tweede helft

“Na de peptalk bij de rust kwamen we gedreven uit de kleedkamers”, vervolgt de sportieve Lommelse baas. “Ik bracht de jarige Costa Ricaan Martinez en die scoorde twee doelpunten. We streden verder en wilden absoluut die drie punten in eigen huis houden. In de slotfase leek het dat we het laken helemaal naar ons konden trekken met de voorsprong langs Metinho. Het Soevereinstadion barstte uit haar voegen, maar in de slotfase deed scheidsrechter Stevens ons de das om. Ik kan mijn jongens niks verwijten. We hebben gestreden als leeuwen en de supporters kregen een doelpuntenfestival. Alleen is het frustrerend dat we onverdiend met lege handen achterblijven”, besloot de Arsenal legende.

LOMMEL SK: De Busser, Belghali, Wuytens, Roque, Lemoine, Granell, Thordarson (90' Kadiri), Talvitie (50' Monjonell), Anello (46' Martinez), Metinho, Caué.

CLUB NXT: Shinton, Sabbe, Houtekiet (46' Ordonez), Cuevas, Seys (74' De Roeve), L. Audoor (66' Engels), S. Audoor, Homma (66' Mertens), Talbi (84' Perez), Mbamba, Vermant.

DOELPUNTEN: 8' Sabbe (0-1), 34' Vermant (0-2), 53' en 69' Martinez (1-2 en 2-2), 79' Metinho (3-2), 82' Mbamba (3-3), 89' Vermant (3-4 op strafschop).

GEEL: L. Audoor, Homma, Granell, Caué, Mbamba, Monjonell, Engels.

SCHEIDSRECHTER: Stevens.

TOESCHOUWERS: 1000.