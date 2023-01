T1 Steve Bould en Lommel SK slikken in slotminuten de gelijkmaker: “De ontgoocheling is groot, want we laten twee punten liggen”

T1 Steve Bould van Lommel SK voerde twee wijzigingen door ten opzichte van de partij tegen Club NXT. In de spits terug de Braziliaan Caué en achterin Lemoine. Stijn Wuytens viel in laatste instantie gekwetst uit en Kadiri verdween naar de bank. Het werd een wedstrijd zonder veel doelgevaar, maar Lommel SK leek op weg naar de zege, na een knap doelpunt van Agustin Anello. De rode kaart voor Vancsa en de gelijkmaker van Myny bezorgden de Noord-Limburgers een koude douche.

Lommel SK kon een gouden zaak doen in de strijd voor de Promotion Play-offs in de Challenger Pro League. Dender met Lommelaar Stefano Marzo in de basis was op zoek naar puntengewin, na een dramatische reeks van nul op vijftien. De druk was voelbaar bij de thuisploeg. Aan de Gestelsedijk wisten ze natuurlijk ook dat concurrent en komende tegenstander Anderlecht Futures in de vooravond had gewonnen op het veld van Virton.

Goede start van Lommel SK

De thuisploeg schoot het best uit de startblokken, maar het was moeilijk om openingen te creëren in de stugge defensie van Dender. Regi Van Acker koos voor een stevig blok en hopen dat er counters konden volgen. Lommel SK had een snel doelpunt verdiend. Eerst dreiging van de pijlsnelle Martinez en na acht minuten haalde Anello verschroeiend uit. Zijn pegel spatte uit elkaar op de dwarsligger. Dender kon even later prikken met een scherp schot van Myny. Doelman Ivezic was bij de pinken met een knappe beenveeg.”

Myny zorgt voor koude douche

Na de rust veel bikkelen op het middenveld, maar weinig gevaar aan beide zijden. Dender was plots dichtbij een doelpunt. De Bodt knalde tegen de deklat. Tien minuten later de beste aanval uit de wedstrijd. Knappe assist van Vancsa naar Anello en die liet doelman Gies geen schijn van een kans. Twee minuten later kreeg Vancsa zijn tweede gele kaart. Dender rook bloed en twee minuten voor de start van de extra tijd scoorde Myny de gelijkmaker. Het eerste gelijkspel dit seizoen voor Lommel SK leverde alleen zure gezichten op.

Steve Bould

“Iedereen die Lommel SK een warm hart toedraagt is vanavond erg ontgoocheld”, zei een aangeslagen T1 Steve Bould. “We hadden het meeste balbezit, maar in de zone van de waarheid liep het fout. Ik probeerde met enkele wissels het tij te keren en we leken, na het doelpunt van Anello de drie punten in eigen huis te kunnen houden. De rode kaart voor Vancsa deed ons pijn. Het is zuur om zo twee punten weg te geven.”

Versterking

“Of we ons gaan versterken? Sure”, vervolgt de Engelsman. “De tijd begint te dringen, maar de club zoekt het juiste profiel dat onmiddellijk inzetbaar is. Voor welke positie? In elke linie kunnen we versterking gebruiken, maar met één goede aanwinst ben ik reeds tevreden. We willen absoluut bij de eerste zes eindigen. De twee laatste wedstrijden zijn beslissend. Met confrontaties tegen rechtstreekse concurrenten Anderlecht Futures en Lierse Kempenzonen hebben we ons lot in eigen handen. Ik geloof in deze groep. We zullen ons doel bereiken.”

LOMMEL SK: Ivezic, Neven, Monjonell, Lemoine, Amankwah, Vancsa, Thordarson (57' Metinho), Henkens (85' Pierrot), Anello (80' Talvitie), Martinez, Caué.

DENDER: Gies, Marzo, Borry, Ruyssen, Myny, Rodes, De Bruyn (63' Rajsel), De Bodt (82' M’Barki), Atteri (82' Ngongo), Lallemand, Cukur.

DOELPUNTEN: 78' Anello (1-0), 88' Myny (1-1).

GEEL: Monjonell, Marzo, M’Barki.

ROOD: 82' Vancsa (2x geel).

SCHEIDSRECHTER: Simonini Matonga.

TOESCHOUWERS: 1500.