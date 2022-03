T1 Raymond Westphalen en Limburg United winnen verdiend beker van België met 79-73 van BC Oostende: “Geen woorden voor deze knalprestatie”

Na de rust bleef Nelson onhoudbaar en was hij meesterlijk bij de rebounds. United bleef sterk in defense en had praktisch geen balverlies. Oostende met een sterke bank kon einde derde quarter een voorsprong (52-56) behouden. Tyrell Nelson, man van de match, bracht United in zijn eentje langszij. Yannick Desiron, ook sterk onder de borden, bracht United op iets meer dan vijf minuten van het einde op voorsprong. De Limburgers roken bloed en Dario Gjergja werd uitgesloten. Het tactisch plan van T1 Raymond Westphalen en T2 Niels Marnegrave klopte als een bus. Oostende kon geen vuist meer maken en leed zijn eerste nederlaag van het seizoen.

Emotionele Raymond Westphalen

Vlak na de wedstrijd kon Raymond Westphalen zijn tranen van vreugde niet bedwingen. “Hier kan ik niet meteen woorden voor vinden”, stelde de 38-jarige coach uit Tongeren. “De sleutel van deze wedstrijd? We geloofden in een stunt. En vooral: we zijn blijven geloven dat we dit Oostende in één wedstrijd konden verslaan. Ook wisten we dat in defense het verschil gemaakt zou worden. Oostende onder de 80 punten houden en er zouden mogelijkheden liggen. We hebben een schitterende, collectieve prestatie geleverd. Een topprestatie op alle vlakken. Met een onvoorstelbare Tyrell Nelson. We bleven koel in de laatste minuten en ook vanop de vrijworplijjn. We schrijven hier geschiedenis. Dit Limburg United bestaat nog maar acht jaar en dit is de allereerste trofee. Dit zal ik nooit meer vergeten”, besluit een emotionele Westphalen.