T1 Raymond Westphalen en Limburg United sneuvelen tegen Filou Oostende in halve finales voor de BNXT titel: “Ondanks zwaarste nederlaag ooit sluiten we het seizoen met een positief gevoel”

William Junior Lecerf naar Giro Next Gen: "Het is niet omdat ik vorig jaar vierde werd, dat ik nu moet winnen"

Met een individuele tijdrit over 9,4 km in Agliè, in de provincie Turijn, gaat zondag de Giro Next Gen van start. Voor een goed eindklassement is William Junior Lecerf bij het Soudal-Quick.Step Devo Team de vooruitgeschoven pion. Vorig jaar sloot hij deze Baby Giro als vierde af.