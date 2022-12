T1 Pieter Stevens (Mazenzele-Opwijk) voor komst van leider Bierbeek: “In deze reeks zijn geen zwakke broertjes”

Mazenzele-Opwijk is als promovendus bezig aan een goed seizoen. Na dertien speeldagen staat het knap vierde met 21 punten.

“Dat zijn er negen minder dan leider Bierbeek, maar met wat meer geluk hadden we vier punten meer moeten gehad hebben”, blikt Pieter Stevens terug. “Negen punten verschil met de eerste, maar slechts tien meer dan de laatste. Het verschil tussen ons en rode lantaarn Veltem, waartegen we vorige zaterdag hebben gewonnen, is dus niet zo groot. Het toont aan dat de ploegen in deze reeks sterk aan elkaar gewaagd zijn. De vorm en het geluk van de dag kunnen bepalend zijn over winst of verlies.”

Met zes gelijke spelen in Mazenzele-Opwijk momenteel de kampioen van de puntendelingen.

“Dat is geen toeval. In tegenstelling met vorig seizoen zal ik minder risico’s nemen. Ik laat mijn ploeg meer op zekerheid spelen. Liever spelen voor een punt dan het risico te lopen zonder punten achter te blijven.”

Mazenzele-Opwijk begon met een negen op negen heel sterk aan de competitie, maar kende dan twee periodes waarin het 3 punten op 12 sprokkelde.

“In het begin voetbalden we op de ‘golf’ van vorig seizoen. Door die sterke start blijven we voorin meedraaien. Maar ik verleg mijn ambities niet. De eerste doelstelling is en blijft het behoud verzekeren. Als het tegenzit kunnen er in eerste provinciale liefst zes ploegen degraderen. Inderdaad, ook de nummer elf kan in het slechtste geval zakken. En die telt actueel 13 punten. Neen, de schaapjes zijn nog niet op het droge. Voor de winsterstop hebben we nog drie duels, waarvan twee topploegen. Na Bierbeek maken we immers de verplaatsing naar Huldenberg dat tevens op de derde plaats staat. Onze laatste match van het jaar is thuis tegen Boka United. We willen nog minstens 4 punten pakken.”

Mazenzele-Opwijk wil nog meer professionaliseren.“Klopt”, bevestigt Stevens. “De club heeft geïnvesteerd in een veo-camera systeem. Met de opgenomen beelden kunnen we betere wedstrijdanalyses maken met de groep.”

Hoewel het nog maar begin december is, worden spelers door andere clubs het hof gemaakt voor volgend seizoen.

“Het begint steeds vroeger op het seizoen”, zucht Stevens. “Spijtige tendeens, maar het hoort nu eenmaal bij het voetbal.”