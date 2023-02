T1 Pieter Stevens en zijn technische staf verlengen hun contract bij Mazenzele Opwijk A: “Het verhaal hier is nog niet af”

“We hadden de jongens nochtans gewaarschuwd voor onderschatting. Grimbergen is een gewond dier en dat kan soms heel gevaarlijk uit de hoek komen. We kenden een complete collectieve offday”, stelde een ontgoochelde trainer Pieters Stevens vast. “Er waren enkele twijfelachtige beslissingen van de scheidsrechter, maar die wil ik niet inroepen als excuus. We moeten de hand in eigen boezem steken. Op twee psychologisch slechte momenten kregen we een strafschop tegen: één vlak voor de rust en één kort na de pauze. Dan weet je dat het heel moeilijk gaat worden. Ook tegen de rode lantaarn, die er nog alles aan doet om de degradatie af te wenden”, aldus Pieter Stevens.

Stevige reactie

Door de twee recente nederlagen mag Mazenzele Opwijk een kruis maken over de promotiekansen. “Onze eerste doelstelling was het behoud verzekeren. Daarin zullen we slagen, al is er mathematisch nog niets beslist. We gaan er samen alles aan doen om onze stek in de top vijf te consolideren. Deze groep is volgens ons nog tot meer in staat dan wat ze dit seizoen al heeft laten zien. Zo denken ook mijn collega’s van de technische staf er trouwens over. We zijn razend ambitieus en met de nodige versterkingen kunnen we ons volgend seizoen misschien in het titeldebat mengen. Dat zou een droom zijn die werkelijkheid zou worden.”