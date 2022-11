T1 Luc Nilis in de aanloop naar de topper tegen U23 KV Mechelen: “We moeten elke week top zijn”

Belisia was met ambities gestart aan de competitie, maar zag door de minder resultaten de kritiek groeien. Een beetje voorbarig toch, als je bedenkt dat meer gereputeerde teams alle doemscenario’s afroepen, als zij eens een titularis moeten missen. Staf en spelers staken bij Belisia de koppen bij mekaar en etaleerden zich nog steviger als een hecht blok. “Het kan toch niet, dat plots al het goede van de voorbije maanden plots zou verdwenen zijn”, komt de Bilzerse coach nog even op die periode terug. “Alles zat op dat ogenblik een beetje tegen. Jongens die nog niet top waren nadat ze pas terugkeerden uit blessure, anderen die hen dan weer aflosten in de ziekenboeg. Ook de veldbezetting, ingegeven door die omstandigheden, bleek niet echt op ons lijf geschreven. Intussen stel ik vast, dat alles weer in zijn plooi valt. Gekoppeld aan de resultaten in de laatste wedstrijden, is de rust dan ook weer helemaal teruggekeerd.”