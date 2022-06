T1 Korneel Douven en zijn HC Visé zijn kampioen in het handbal, na zenuwslopende thriller tegen Sezoens Bocholt: “Na vier jaar Visé is dit het gedroomde afscheid voor mij”

“Een titelfinale om nooit meer te vergeten”, glunderde een dolgelukkige Limburgse coach Korneel Douven in het feestgedruis. “Na vier jaar Visé is dit het gedroomde afscheid voor mij. In het eerste jaar toen ik arriveerde bij deze mooie club groeiden we snel naar het niveau van een topclub. De laatste jaren was het telkens net niet. In deze razendspannende titelstrijd had het ook anders kunnen uitdraaien. Het talrijk opgekomen publiek heeft handbal gekregen van de bovenste plank. Na vier mooie jaren neem ik enerzijds afscheid met pijn in het hart. Anderzijds, ik ben trots wat we met zijn allen hebben kunnen realiseren met deze mooie club. Natuurlijk is deze titel de kers op de taart. Volgend seizoen ga ik aan de slag bij Sporting Pelt. Ook een mooie topclub met de ambities om mee te strijden voor de titel. Nu eerst feesten en vakantie nemen”, besluit Peltenaar Douven, die woont in Koersel.

Klopt volledig. In de finale dwongen Wezet en Sezoens Bocholt elkaar tot het uiterste. De eerste wedstrijd in Bocholt wonnen de Damburgers (33-30) ook na een schitterende partij. Visé dwong met 20-19 een belle af. De beslissende ontmoeting werd een zinderende partij om duimen en vingers bij af te likken. Voor hartlijders zeker geen aanrader. Van bij het eerste fluitsignaal was de spanning te snijden. Het werd in de eerste helft haasje over (17-16 rust). Na de rust bleef het een zenuwslopende nagelbijter. In de slotminuten bracht Wout Winters zijn Bocholt tot twee keer toe langszij. Op twintig seconden van het einde leek de titel voor Bocholt binnen toen Yannick Glorieux kon scoren. Visé kreeg een strafworp tot grote woede van heel Bocholt. Dirigent Kedziora liet de kans niet liggen om verlengingen af te dwingen (30-30).

In de allerlaatste seconde van die eerste extra periode kon Bocholt met een pegel van Serge Spooren (33-33) zorgen voor extra verlengingen. De buzzer beater van Spooren leek een extra boost te geven, want Roel Valkenborgh scoorde meteen. Toen enkele minuten later Valkenborgh met een staalharde loeier zorgde voor 34-36 leek de vijfde titel op rij voor Bocholt binnen. Gava en Kedziora brachten Visé in de slotminuten op voorsprong, maar Yannick Glorieux zorgde voor 37-37 en strafschoppen. Rola opende voor Bocholt. Kedziora (1-1), De Beule (1-2), Glorieux mist, Bello (3-2), Spooren mist, Hadzic (4-2) en het Luikse feest kon losbarsten.

Sterke Nicholas Plessers

“Hier zijn geen woorden voor”, stelde de Limburgse doelman Nicholas Plessers, die kan terugblikken op een schitterend seizoen. “Ik was blij met enkele miraculeuze reddingen, maar we hebben als team gevochten en eindelijk is die eerste prijs binnen voor Visé. Het kon opnieuw alle richtingen uit. Details en een tikkeltje geluk speelden een rol, maar is ook logisch als je met twee topteams moet strijden voor de titel. Of ik volgend seizoen blijf bij Visé? Ja hoor. De supporters dragen mij op handen. Ik voel mij hier uitstekend. Opnieuw zal de club moeten bouwen. Enkele spelers zoals dirigent Bartosz Kedziora, gaat naar promovendus Eupen, zullen de club verlaten. Ook T1 Douven gaat naar Pelt. Maar het bestuur zal werk maken om opnieuw een sterk team tussen de lijnen te krijgen”, aldus Peltenaar Plessers.

Grote ontgoocheling bij Jeroen De Beule en T1 Bart Lenders

“Dit is zuur en pijnlijk”, klonk een ontgoochelde Jeroen De Beule na afloop. “Dit was een titelstrijd op het scherp van de snee. We speelden een ijzersterke partij op alle vlakken. Enkele keren waren we dichtbij de zege, maar Dame Fortuna zat niet aan onze zijde. Of het een teleurstellend seizoen is? Natuurlijk zijn we ontgoocheld met slechts één prijs. Door de wedstrijden met de Red Wolves werd het voor enkele jongens bij ons een extra zwaar seizoen. Ook kregen we te kampen met blessures. Visé kon zich al weken rustig voorbereiden op deze titelstrijd. Toch hebben we gevochten als leeuwen en hadden we ook kampioen kunnen spelen. Het zat niet mee. De rebounds en afvallende ballen vielen meestal in Luikse handen. Ik wil Visé toch een dikke proficiat wensen met hun eerste titel. We hebben in die drie wedstrijden het handbal extra op de kaart gebracht. Dit was genieten voor iedereen die bij onze mooie sport is betrokken. Het zal de komende dagen thuis even stil zijn. Mijn vrouw Sara Marteleur verloor met HB Sint-Truiden eerder op de avond tegen een sterk Visé. Daar was het verschil groter. Ik mag het misschien niet zeggen, maar als we dan toch met lege handen huiswaarts moeten keren, dan had ik liever met twaalf punten verschil verloren dan op deze manier met strafworpen.”

Scheidsrechterlijke beslissingen in ons nadeel

T1 Bart Lenders nam geen blad voor de mond. “Ik wil in eerste instantie zeker mijn vriend Korneel Douven en zijn Visé feliciteren. Maar voor de organisatie kan ik helaas geen pluim geven. Het lag er bij momenten vingerdik op dat Visé kampioen moest spelen. Normaal hadden die verlengingen er nooit mogen komen. Twintig seconden voor het einde kreeg Visé een onterechte strafworp. Zo een kans mag je Kedziora natuurlijk niet geven. In de verlengingen kreeg Tim Claessens dan nog eens een rode kaart. Een overdreven sanctie. Ik blijf achter met een dubbel gevoel. Ergens woede, omdat we ons benadeeld voelen. Anderzijds, ben ik trots op mijn jongens. Na een loodzwaar seizoen zo reageren en spelen met een groot strijdershart is formidabel. Het was ook een fenomenale belle. Helaas geen titel voor Bocholt”, besluit Lenders.