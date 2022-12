T1 Kenny Verduyn verlengt zijn contract bij Club Roeselare: “Volgend seizoen lat wat hoger leggen”

Na zestien speeldagen staan de Rodenbachjongens met 22 punten op een zevende plaats in tweede provinciale B. In de maand december bekampte Club Roeselare drie teams uit de top vijf en moest het daarin vrede nemen met één puntje. Tijd dus om het kerstrapport van de club onder de loep te nemen.

“Met die zevende plaats zitten we goed, maar zowel het bestuur als ikzelf hadden bij aanvang van het seizoen die sportieve lat wat hoger gelegd”, zegt Kenny Verduyn. “De club mikte op een plaats in de top vijf en een eindrondeticket was toch het initiële objectief. Voorlopig zitten we op schema, want die vijfde plaats is zeker haalbaar.”

Zonder spitsenduo

“In onze laatste drie matchen bekampten we met VC Ardooie, SV Bredene en SKV Zwevezele drie heuse toppers. We haalden enkel in ons laatste duel op Zwevezele een puntje en verloren maar met een goaltje verschil van zowel VC Ardooie als SV Bredene. We waren zeker en vast telkens de evenknie van die drie ploegen uit de top vijf, maar we weten al langer waar het schoentje knelt. We scoren heel moeilijk en dat komt ook grotendeels omdat we het moeten stellen zonder ons spitsenduo. Van Simon Leroy wisten we op voorhand dat hij lange tijd buiten strijd zou zijn door een pubalgie. Tot overmaat van ramp viel ook Gert-Jan Vandewege net voor aanvang van de competitie uit. In veel matchen hadden we dat extra scorend vermogen best kunnen gebruiken.”

Ambities bijstellen

“Vandaar dat we onze ambities voor dit seizoen wat moeten bijstellen. Die vijfde plaats, wellicht goed voor een eindrondeticket, is nog steeds mogelijk. Wel zullen we in die belangrijke januari- en februarimaand bij de les moeten zijn om in de running te blijven. Komen we na Nieuwjaar slecht uit de startblokken, dan dreigen we weg te zakken naar die grijze middenmoot en dat willen we absoluut vermijden.”

“Naar volgend seizoen toe hebben zowel mijn assistent als ikzelf bijgetekend en eerstdaags wordt er ook met onze keeperstrainer aan tafel gezeten. Naar volgend seizoen toe wil ik in aanvallend opzicht enkele versterkingen zodat we in de breedte offensief wat beter gewapend zijn én dan die lat wat hoger zouden kunnen leggen.”

