T1 Euvrard en RWDM staan voor belangrijke maand: “We kijken alle topploegen in de ogen, te beginnen met Lommel”

voetbal challenger pro leagueNa een vier op zes tegen Deinze en Jong Genk en vervolgens een bekerkwalificatie tegen Oudenaarde breekt voor RWDM een zeer belangrijke maand aan. “In oktober hebben we vijf wedstrijden waarin alle topploegen worden bekampt. We zullen gewikt en gewogen worden en begin november weten waar we staan”, stelt trainer Vincent Euvrard.

Tegen Deinze won RWDM met 1-2 door een sterke tweede helft, tegen Jong Genk bleef de titelpretendent op een 1-1-gelijkspel steken na een magnifieke eerste periode, in de bekerwedstrijd tegen Oudenaarde tankte Molenbeek vertrouwen door drie keer te scoren en geen doelpunt te pakken. Maar met alle respect voor de vernoemde clubs, in oktober moeten de kleppers van deze serie in de ogen gekeken worden. Te beginnen met Lommel SK, vervolgens Beerschot, (tussendoor) SL16FC, SK Beveren en Lierse.

“Het wordt niet alleen een belangrijke maand, maar ook een heel interessante”, stelt trainer Euvrard terecht. “We gaan ons meten met de op papier betere ploegen van de Challenger Pro League. We zullen serieus getest worden op onze waarde. Aan ons om te laten zien wat wij in onze mars hebben. In tegenstelling met de voorbije twee seizoenen, waarin Union en in iets mindere mate Westerlo, er als ploegen boven uitstaken, is dat dit seizoen minder het geval. Het is een evenwichtigere reeks, waarin iedereen van iedereen kan winnen.”

Voor eigen volk kon Lommel dit seizoen nog niet winnen. Natuurlijk wil RWDM dit zo houden. “Lommel is een zeer offensief ingestelde ploeg. Hun spel is heel herkenbaar en is van hogerop opgelegd. Lommel creëert enorm veel kansen tijdens een wedstrijd, maar is daar tot dusver nog niet zo efficiënt mee omgesprongen. Maar het gevaar komt van alle kanten, we zullen dus scherp moeten verdedigen. En dat is niet alleen de taak van de defensie, maar van alle spelers die op het veld staan. Onze verdediging gaf tot dusver het minst aantal kansen weg, maar de efficiëntie moet naar omhoog. Jong Genk was één keer gevaarlijk tegen ons, maar het leverde wel een doelpunt op, terwijl wij voldoende kansen hadden gekregen om twee matchen ruim te winnen.”

Hazard hervallen

Voor de trip naar Limburg is Hazard er niet bij. Hij is hervallen in een oude blessure. Voorts moeten ook Gécé, Oulare en Claes verstek geven. De internationals O’Brien en Vorogovskiy keren terug, net zoals Smeets en Oyama.

