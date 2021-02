T1 Chris Van Den Broucke (KVC Nokere-Kruishoutem): “Het liefst niet meer knokken tegen degradatie”

Niet minder dan acht spelers verlaten Nokere-Kruishoutem. Joshi Noppe trekt naar Jong Zulte in vierde provinciale, Jorn Revyn naar Bottelare, Brecht Bruneel naar Dentergem, Alexander Van Meirhaeghe naar FC Kluisbergen, Didier Kavumbagu naar Eine en Senne Van Medegael naar Horebeke. Kim Devos en Angelito Bultynck hangen de voetbalschoenen aan de spreekwoordelijke haak.

Nieuwkomers zijn Bram Decuyper (HO Kalken), Xander Bracke (Eine), Michiel Deweer (Beveren-Leie) en Jens Deconinck (Jong Zulte). “Ik hoop dat we nog iemand voor de linkerflank kunnen aantrekken plus een polyvalente jongere”, aldus trainer Chris Van Den Broucke. “De A-kern zal iets kleiner worden. We kiezen voor zestien veldspelers en twee doelmannen. Een bewuste keuze omdat ik liever met een kleine groep werk en uiteraard ook deels door de gezondheidscrisis. Want het budget is wat kleiner geworden.”

Raakt Kissi nog fit?

Toch slaagde de tweedeprovincialer erin om Bram Decuyper aan te trekken. Hij moet het scorend vermogen optrekken. Nokere-Kruishoutem rekent ook op Gauthier De Meyer, die bij het begin van het seizoen geblesseerd uitviel. “Gauthier heeft talent, maar is blessuregevoelig”, beseft Van Den Broucke. “Michael Kissi viel ook vroeg in het seizoen uit met een kraakbeenletsel. Ik hoop voor hem dat het niet waar is, maar ik vrees dat hij einde carrière is. Via homeopathie hoopt hij toch weer fit te geraken. Afwachten of dat zal lukken.”

Hopen op normale start

Sedert de promotie naar tweede heeft de fusieclub het lastig om zich sportief op dat niveau te handhaven. Nokere-Kruishoutem sloot het eerste seizoen als dertiende af en eindigde vorig seizoen elfde. “Net voor de competitie door de eerste lockdown stopgezet werd haalden we negen op twaalf”, herinnert Van Den Broucke zich nog goed. “Waren de vijf resterende speeldagen nog afgewerkt, dan zouden we het moeilijk gekregen hebben, denk ik. Volgend seizoen mikken we op de linkerkolom, op een seizoen zonder degradatiezorgen. Het seizoen daarna is het de bedoeling om mee te doen voor een eindrondeticket. Laat ons eerst hopen dat we in juli op een normale manier van start kunnen gaan.”