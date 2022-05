T1 Bart Lenders ziet zijn Sezoens Bocholt nipt (20-19) verliezen in tweede luik van titelfinale bij Visé: “Aanvallend lieten we het in de eerste helft afweten”

Op Hemelvaartsdag won Sezoens Achilles Bocholt het eerste luik van de titelfinale thuis met 33-30 tegen Visé. Zaterdagavond in een heksenketel haalde HC Visé het nipt met 20-19 en er is een belle nodig volgende week zaterdagavond 4 juni 2022 opnieuw in Visé om te weten wie kampioen wordt in het handbal. Voor succescoach Bart Lenders is het dan sowieso zijn laatste wedstrijd als T1 bij de Damburgers.

Bocholt zakte af met een 1-0 voorsprong naar Visé, maar het was de thuisploeg die na tien minuten een kloofje kon slaan. Het stokte aanvallend bij Bocholt, vele kansen werden de nek omgewrongen. Al moet ook wel een pluim worden gegeven aan de Limburgse doelman Plessers, die enkele knappe reflexen in huis had. Onder impuls van dirigent Kedziora en hoekspeler Brixhe zocht Visé de kleedkamers op met een goed gevoel (12-6).

Sterke invalbeurt Roel Valkenborgh

Na de rust greep Lenders in met de inbreng van Roel Valkenborgh. Met vier treffers bracht hij zijn team weer in het zog en Serge Spooren zorgde zes minuten voor tijd voor de verdiende gelijkmaker (18-18). Hoekspeler Sergio Rola, die terugkeert naar Portugal, was niet in zijn dagje. Hij miste een strafworp en een open kans om Bocholt op voorsprong te brengen. Bello met twee treffers zorgde voor een zinderend feest bij de thuisaanhang.

T1 Bart Lenders geeft hoop op Belgische titel niet op

“Aanvallend lieten we het in de eerste helft afweten”, stak Lenders van wal. “Defensief speelden we een knappe partij, maar met slechts zes doelpunten in de eerste helft weet je het wel. Gelukkig deed de inbreng van Valkenborgh wonderen en plots gingen we wel scoren. We hadden pech bij de mogelijkheid om op voorsprong te komen, anders was die vijfde Belgische titel op rij in mijn ogen binnen. Vincent Bello kon heel de wedstrijd niet scoren en plots kan hij het verschil maken met twee treffers. Ik ben fier op mijn jongens. Ze hebben keihard gevochten. Wij geven de hoop niet op. In de beslissende derde partij moet het dan maar gebeuren.”

Graag afscheid in schoonheid

“In 2007 kwam mijn stap van Sporting Neerpelt naar Bocholt”, vervolgt Lenders, die ook kan terugblikken op een schitterende spelerscarrière. “In 2014 werd ik T2 en nam een jaar later de fakkel over van Stan Backus. Ik pakte dertien prijzen met Bocholt. Mijn grote droom is afscheid nemen via de grote poort. Ik heb er vijftien prachtige seizoenen opzitten bij Bocholt, maar de combinatie van het handbal op topniveau met mijn gezin en job als leerkracht werd steeds moeilijker. Wat de toekomst betreft? Misschien blijf ik wel bij Bocholt om mij in te zetten voor de jeugdwerking. Na het aanwerven van Ilyas D’Hanis is er ook het vertrek van Sergio Rola, Merlijn Wauters (keert terug naar Atomix) en Yannick Glorieux. De Tongerenaar gaat volgend seizoen aan de slag bij het Franse Villeurbanne in tweede klasse als prof.”