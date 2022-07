T1 Bart Janssens sluit met ASV Geel eerste week af: “We hebben nog op twee plaatsen versterking nodig”

Als er één ploeg het voorbije seizoen alles uit de kan moest halen om de promotie af te dwingen, dan is het ASV Geel. Tot de laatste speeldag gestreden voor de titel in de reguliere competitie van eerste provinciale, om uiteindelijk het hoofd te moeten buigen voor de buren van Wezel. Het punt dat Geel na elke periode, omwille van een sanctie uit het verleden, moest inleveren, gaf de doorslag. Maar met een enorme veerkracht kon de Kempische formatie in de interprovinciale eindronde het laken naar zich toetrekken. Met het gevolg dat de vakantieperiode een stuk korter werd.

“In principe lassen we in de maand juni enkele bijeenkomsten in”, zegt trainer Bart Janssens. “Omdat het seizoen zo lang heeft geduurd, en de spelers de nodige rust moeten krijgen, hebben we dat dit jaar niet gedaan. Iedereen had een apart schema.”

Versterking

Spelers die komen en gaan. Het is tijdens het tussenseizoen het lot van elke voetbal-, en bij uitbreiding, elke sportclub. Ook bij Geel zijn er veranderingen. De Geelse oefenmeester hoopt dat de kern de komende weken nog wordt uitgebreid.

“Vooral in de defensie en op de linkse flank hebben we nog iemand nodig. Vorig seizoen kregen we de complimenten dat we veel scoorden. Voor mij start alles bij een goede organisatie. Daarom hoop ik dat die plaatsen nog worden ingevuld.”

Teambuilding

De meeste clubs lassen tijdens de voorbereiding een stage of een teambuilding af. Bij Geel staat dat laatste zaterdag op het programma. “Het is de bedoeling om er een plezante dag van te maken, met tal van activiteiten. Ook de spelersvrouwen nemen er aan deel. Eén van de activiteiten is een tocht met de kajak. Daarvoor gaat de natuur ons wel voldoende water moeten schenken.”

Voor de wedstrijd van zondag in Herk, die om 14.30 uur begint, krijgt de ganse kern speelgelegenheid.