T1 Bart Janssens blikt terug op sterke heenronde van ASV Geel: “Spelers verdienen een grote pluim”

Bij ASV Geel kunnen ze met een bijzonder goed gevoel terugblikken op het bijna voorbije kalenderjaar. Op sportief vlak kon het niet beter. Na de promotie uit eerste provinciale drukte het team van trainer Bart Janssens meteen zijn stempel en draaide mee in de bovenste regionen in derde afdeling B. De vakantie waar de spelers nog even van kunnen genieten, is meer dan terecht.

Omwille van de uitgestelde wedstrijd tegen Betekom, begon de verlofperiode voor de groep enkele dagen eerder. “Ik ben heel blij dat we die laatste partij niet moesten afwerken”, blikt trainer Bart Janssens nog even terug. “In de aanloop naar dat duel was het duidelijk dat het gevaar op blessures te groot was. Omdat er tijdig een beslissing viel, heeft iedereen zich daar vlot aan kunnen aanpassen.”

Eén nederlaag

De laatste tegenstander in de competitie zou Betekom geweest zijn. De enige opponent die er in 2022 in slaagde om de Kempische formatie in het verlies te spelen. “We kunnen een straffe balans voorleggen”, geeft de T1 toe. “Uiteindelijk hebben we eind vorig seizoen de interprovinciale eindronde moeten spelen, wat een heel zwaar slot van het seizoen is geweest. In de huidige competitie zijn we op onze elan blijven doorgaan. Elke ploeg heeft wel eens een moment waarop het vierkant draait. Dat was voor ons begin oktober, toen we met 5-2 in Betekom verloren.”

Vrijaf

Het duurt nog tot 3 januari vooraleer de spelers zich opnieuw op het oefenveld moeten aandienen. De uitgestelde partij in Betekom zal wellicht in het weekend van 19 februari worden afgewerkt. “Deze week hebben de spelers complete rust gekregen. Om alle hoofden eens helemaal leeg te kunnen maken. Op basis van de verschillende testen, werkt iedereen volgende week een individueel programma af. Zodat we begin januari meteen de draad kunnen opnemen. Op zaterdag 7 januari voorzien we een vriendschappelijke wedstrijd tegen de stadsgenoten van Sint-Dimpna. Dat wordt meteen de aanloop naar het eerste duel van 2023 op het veld van Pelt.”

De Limburgse fusieclub verloor de heenwedstrijd met 2-1. Het was Sven Joosten die toen in de 95ste minuut Geel over de streep trok.

Lees ook: meer voetbal in derde nationale B