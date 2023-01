Sybren Sevenhant en KBC Male willen pas veroverde derde plaats verdedigen: “Hoogst haalbare, maar willen ook nog eens stunten”

“Deze derde plaats is gezien de omstandigheden het hoogst haalbare”, stelt coach Sybren Sevenhant. “KBC Sint-Michiels en ‘t Botterken Baasrode, die boven ons staan, verloren enkel nog maar punten tegen elkaar en steken erbovenuit. Wij moeten niet onderdoen voor de rest, maar zagen aan de start van het seizoen Charlot Van Bosstraeten langdurig uitvallen met een gescheurde kruisbrand. Haar zien we niet meer terug deze jaargang. Zo heb ik in de breedte minder opties, maar de ploeg nu op het veld staat, doet het vooralsnog uitstekend. Zo klopten we afgelopen weekend Buggenhout in een onderling duel voor de tweede plaats. Een goeie start leverde al snel een comfortabele bonus op, maar in het wedstrijdslot kwamen de bezoekers nog gevaarlijk opzetten, met enkele succesvolle rugworpen. De klok tikte echter in hun nadeel en zo hielden we alsnog de volle buit in eigen handen.”