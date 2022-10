Switch voor Arne Venken van het basketbal naar het wielrennen: “Blij met kans die ik krijg bij Team Crabbé Dakwerken-CC Chevigny”

Hoe corona het leven van sommige sporters grondig kon veranderen. De 23-jarige Arne Venken was een beloftevolle basketballer bij Hasselt BT. Tijdens corona waren de lessen online. Veel tijd kwam vrij en de jongeman uit Diepenbeek sprong op de fiets. Nu is hij gebeten door de wielermicrobe en iedereen zag snel het talent tijdens de wielerwedstrijden. Het opleidingsteam Crabbé Dakwerken-CC Chevigny liet er geen gras overgroeien. Teammanager Jo Van Gossum haalde de talentrijke Arne Venken binnen.

We hebben natuurlijk het verhaal van Remco Evenepoel die eerst als talentrijke voetballer bij Anderlecht nu furore maakt in het wielrennen. Het verhaal van Arne Venken is ook boeiend om te lezen.

“Ik koers nog maar enkele maanden, maar de weg in het peloton vinden verliep vlot”, begint Arne Venken zijn verhaal. “Corona was mijn inspiratiebron om iets anders te doen tijdens een vervelende periode. Basketbal was een groot stuk van mijn leven. Ik begon bij de plaatselijke club Gems Diepenbeek en koos daarna voor Hasselt BT. Ik kreeg mijn kansen in landelijke en beleefde veel plezier aan deze mooie sport.”

“Tijdens corona werden alle lessen online gegeven. Ik behaalde mijn diploma aan de PXL voor leerkracht LO en gezondheidsopvoeding. Ik had overdag tijd zat en zocht een bezigheid. Mijn goede vriend Arno Brouwers kon mij overhalen om een paar keer per week mee te gaan fietsen. Zijn vrienden van Balen BC Daan Stevens en Sander Lemmens gingen ook mee. Snel bleek dat ik die mannen kon volgen. Zij passeerden Diepenbeek als ze van Balen naar Valkenburg fietsten voor een stevige duurtraining. Het liep zo vlot dat het trio mij ging pushen om verder te gaan met het wielrennen en dat heb ik dit jaar dan ook gedaan.”

Mooie resultaten

“Op 15 mei reed ik in Tilly mijn eerste koers”, vervolgt Venken, nu als leerkracht aan de slag in De Helix in Maasmechelen. “Het was er serieus bergop en meteen had ik het gevoel dat klimmen mij goed afging. Een maand later beklom ik het podium in Asten en op 13 augustus volgde mijn eerste zege in Elst. Ik kon mijn ogen niet geloven. Ik wist natuurlijk dat ik aardig kon klimmen, want vorig jaar heb ik de Ventoux op één dag langs de drie kanten beklommen. Toen begon het feitelijk al te kribbelen, want ik zag tijdens mijn fietsvakantie hoe Wout van Aert in de Tour Kenny Elissonde op dezelfde col voorbij flitste. Indrukwekkend.”

“Afgelopen zomer trok ik met enkele vrienden opnieuw naar Frankrijk. Eerst naar de Vogezen om La Planche des Belles Filles te beklimmen. Daarna volgden de Alpen om La Marmotte te doen. Een berucht traject over vier cols met de Galibier, Télégraphe, Glandon en Alpe d’Huez. Ongeveer 175 km. Zware boel hoor.” (lacht)

Laatbloeier

“Of ik de ambitie nog koester om prof te worden? Ik ben een laatbloeier hé. De droom is aanwezig, maar laten we rustig stap voor stap groeien. In november start ik met mij volledig voor te bereiden op het nieuwe seizoen.”

“Het is dan ook wonderbaarlijk dat een topteam als Crabbé Dakwerken-CC Chevigny contact met mij opnam. Ze zijn één van de beste opleidingsteams in België. Sportief manager Jo Van Gossum en de ploegleiders Joseph Boulton en Danny Vanderaerden zullen zich over mij ontfermen. Ik werd hier ontvangen als een keizer. Alles is hier gratis. Papa en mama konden het eerst niet geloven. Ik moet alleen mijn vergunning betalen.”

Tevreden Jo Van Gossum

“We zijn blij met de komst van Arne Venken”, stelt sportief manager Jo Van Gossum. “We hebben elk seizoen meerdere kleppers in ons team en ze worden dan meteen weggeplukt door de grote clubs. Is dat jammer? Natuurlijk is dat niet om een feestje te bouwen. Anderzijds, het is een teken dat we een uitstekend opleidingsteam zijn waar iedereen kansen krijgt. We hebben een team van een tweehonderd tal renners. Toch moeten we ook eerlijk zijn dat het de laatste jaren moeilijk is om miniemen of aspiranten te vinden. De meeste jonge renners komen uit het wielermilieu. Opa, papa, oom die renner zijn geweest is meestal de drang om ook op een koersfiets te springen. Wij willen ook jongeren warmmaken uit een andere sport om te kiezen voor de prachtige wielersport. Daarom zijn we binnen de club ook erg blij met de komst van Arne Venken. Toch een knap verhaal dat een getalenteerde basketballer door corona plots op de fiets sprong en op korte tijd opmerkelijke resultaten kon boeken.”

“Jongens als Arne Venken moeten anderen stimuleren om niet bang te zijn om wielrenner te worden”, gaat de 47-jarige Truienaar verder. “Wij bieden gasten van alle leeftijden de kans om hier te groeien onder een uitstekende begeleiding. Of Arne Venken nog mag dromen om prof te worden? Waarom niet? In december zal Venken 24 kaarsjes uitblazen, maar stel dat hij snel progressie kan maken blijft alles mogelijk. Een mooi voorbeeld is Marc Sergeant die prof werd op 27-jarige leeftijd.”

Samenwerking

“We konden een mooie, intensieve samenwerking verwezenlijken met Lotto-Dstny voor volgend seizoen. Talentrijke jongeren binnen onze club krijgen zo de kans om sneller een stap hogerop te zetten. Een gigantisch mentaal voordeel voor onze renners. Het tijdrijden is de laatste jaren zeer belangrijk geworden. Onze goede tijdrijders krijgen de kans bij Lotto-Destiny om daar speciale testen te doen. Hun team beschikt over ingenieurs. Het is prachtig om goede contacten te onderhouden met Marc Wauters, Kurt Van de Wouwer en Maxime Monfort. Iedereen zal beter worden van deze samenwerking.”

Mooie resultaten

“We zijn in de eerste plaats een opleidingsteam, maar het is uiteraard ook mooi als de resultaten meevallen. “Ik ben trots op onze ploegleiders, die allemaal uitstekend werk verrichten. Bij de junioren deed ex-prof Danny Vanderaerden (58) uit Heusden-Zolder het uitstekend met zijn jongens. Limburger Jarno Widar kan terugblikken op een uitmuntend seizoen. Hij won vele grote koersen met GP Ernest Beco, GP Général Patton, Escanafles, Nokere Koerse en Opwijk-Mazenzele. Ook Lars Vanden Heede kon mooie adelbrieven voorleggen met ruikers in Keizer der Juniores, Memorial Igor Decraene en GP Van Ingelmunster. Ook Limburger Geraerts wist zich te tonen met een knappe zege in de eerste etappe van Triptyque Ardennais. Ook bij de beloften deed ex-prof Joseph Boulton het uitstekend. Naar volgend seizoen toe hebben we reeds meerdere talenten aangeworven. Ik verwacht dan ook opnieuw sterke prestaties. En zeker ook uitkijken naar Arne Venken”, besluit Van Gossum met een knipoog.

