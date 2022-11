SVK Maldegem: exit Peter Lippens, Kurt Mertens nieuwe T1

“We hebben vrijdag vergaderd en tijdens de vergadering hebben we ons beraad over de toekomst van coach Peter Lippens. Met een 6 op 15 kan je niet zeggen dat hij het qua cijfertjes slecht deed. Maar we hadden toch het gevoel dat hij te weinig vuur in de spelersgroep kreeg en dat hij dat ook zo aanvoelde. Voor mij is het de eerste keer dat ik als voorzitter een trainer moet melden dat het verhaal stopt en daar heb ik echt geen goed gevoel mee. Peter is een fantastische mens en heeft heel veel kwaliteiten als trainer, maar wij hadden schrik dat we te laat zouden ingrijpen. We staan uiteindelijk voor cruciale wedstrijden tegen ploegen als Bellem, VSV Gent, Meetjesland en Ursel, stuk voor stuk rechtstreekse tegenstanders in de strijd om het behoud.”

Degradatiekandidaat

Ontgoocheld

Peter Lippens was natuurlijk heel ontgoocheld. Hij kon de beslissing van Maldegem niet begrijpen. “De voorzitter liet me in de vooravond via SMS weten dat hij me morgen voor de training wou spreken. Ik voelde de bui hangen en vroeg of hij meer uitleg kon geven. Hij belde me op en vertelde me dat het verhaal stopte. Natuurlijk ben ik heel erg ontgoocheld en teleurgesteld. Het is zo dat de motor al het hele jaar sputterde. Een vakman als Philibert De Vlaeminck sprokkelde maar twee punten, mijn 6 op 15 was niet zo slecht en ik had het gevoel dat we tegen een aantal ploegen onderin de punten wel gingen pakken. Conclusie is toch dat ik geen faire kans kreeg. Ik ben niet het type trainer dat op zo'n moment wild om zich heen schopt, maar de ontgoocheling is er niet minder om.”