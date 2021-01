Sven Vandenbroeck tekent bij Marokkaanse eersteklasser FAR Rabat na opvallend vertrek in Tanzania: “Dit is de perfecte tussenstap”

Sven Vandenbroeck heeft er een, op z'n zachtst gezegd, intense vijfdaagse opzitten. Niemand in Tanzania die zijn vertrek zag aankomen. Vorig seizoen won hij met Simba nog de treble en ook nu stond het opnieuw op kop in het klassement. Maar vooral: vorige week woensdag zorgden Vandenbroeck en de Tanzanianen nog voor een stunt door zich te kwalificeren voor de Afrikaanse Champions League. Dat de de ex-speler van ondermeer KV Mechelen en Lierse daags nadien zou opstappen bij Simba was dus een verrassing van formaat. Behalve voor Vandenbroeck zelf.

“Rond Kerstmis al had ik mijn akkoord gegeven aan FAR Rabat”, zegt hij. “Maar hun interesse dateerde al van veel eerder. Ze contacteerden me voor het eerst na de zege tegen het Nigeriaanse Plateau. Dat was in de eerste voorronde van de Champions League eind november. Ik weigerde omdat ik Simba niet in de steek wilde laten en hen absoluut nog naar de eindfase wilde loodsen. Rabat bleef evenwel aandringen en na de heenmatch van de tweede ronde ging ik in op hun voorstel. Met als enige voorwaarde dat ik pas zou tekenen na de terugwedstrijd.”

Doelen bereikt

“De reden voor mijn vertrek? Hoewel ik er nog pas een jaar aan de slag was, had ik het gevoel dat ik alles wel gezien had in Tanzania. Ik behaalde er meer dan de vooropgestelde doelen met de titel en een ticket voor de Champions League. Ik deed er nog de Supercup en nationale bekerwinst bovenop. Maar ondanks al die prijzen had ik het gevoel dat er maar weinig interesse kwam en vroeg ik me af of ik nog wel zou weggeraken, mochten we de Champions League niet gehaald hebben. Het aanbod van Rabat kwam voor mezelf dus op een goed moment. Waarmee ik niet zeg dat het een makkelijke keuze was, want de voorbije dagen heb ik nog heel vaak teruggedacht aan de Champions League. Het doet pijn dat ik die heb moeten afgeven.”

Walter Meeuws

“Maar anderzijds zal ik hier in Marokko meer wedstrijden van dat niveau meemaken. Raja Casablanca was vorig seizoen nog halve finalist in de Champions League en RSB Berkane won de Afrikaanse tegenhanger van de Europa League. Dan weet je dat je sportief een stap hogerop hebt gezet, ook al is FAR Rabat op dit moment niet meer de topclub die het tien jaar geleden was. Het was zelfs Walter Meeuws die de club naar een laatste trofee loodste in 2009. Maar sindsden evolueerde de club weinig en namen de clubs uit Casablanca de sportieve macht over. Sinds vorig seizoen is er een nieuwe voorzitter die FAR opnieuw in ere wil herstellen.”

Nalatenschap

“De reacties bij Simba? Mijn sociale media-accounts werden overspoeld met berichten en ik moet zeggen dat zo’n negentig procent daarvan positief was. De voorzitter reageerde emotioneel, maar zowel hij als het bestuur waren vooral dankbaar dat ik hen nog aan dat Champions League-ticket had geholpen en alles correct heb geregeld. Anderzijds was ik best veeleisend dus ik kan me voorstellen dat er ook een paar blij zijn dat ik weg ben. (lacht) Maar in alle eerlijkheid, dankzij de prestaties onder mijn leiding kreeg Simba een stevige financiële injectie het voorbije jaar. En het gaat verder dan dat, want ook structureel is er heel veel werk verricht. De moeilijkheid voor hen ligt nu in het vinden van een opvolger die alles naar waarde schat zodat ze geen stap terugzetten.”

Contrast

“Voor mezelf is het contrast qua beschikbare middelen tussen Tanzania en Marokko wel bijzonder groot. Terwijl ik in Tanzania zelf in stond voor het boeken van onze verplaatsingen, staat alles hier toch meer op punt. Er zijn twee kunstgrasvelden en twee gewone, een gigantische fitnesszaal en een heel trainingscomplex van het leger dat wordt gemoderniseerd. Daarnaast beschik ik ook over een volwaardige technische en medische staf dus in vergelijking met enkele weken geleden hoor je me zeker niet klagen. (lacht)

“De komende weken kan ik me concentreren op de voorbereiding van het seizoensvervolg, want nu ligt de competitie stil door de Africa Cup. Onze ambities? De club staat in de buik van het klassement en daar willen we geleidelijk aan weg. Afwachten hoe ver we dit seizoen nog geraken. Ik heb me laten vertellen dat onze eerste opdracht bij de hervatting meteen een duel met leider Raja Casablanca is, dus aan motivatie geen gebrek.”

Balans

“Door te kiezen voor Marokko vond ik de perfecte balans tussen sportieve ambitie, het financiële luik en het familiale. Of dit mijn gedroomde bestemming is? Het is vooral de perfecte tussenstap. Mijn voorkeur ging uit naar Zuid-Afrika, Marokko, Egypte en Tunesië. Hier werken opent mogelijk deuren naar de andere topcompetities op het contingent en een terugkeer naar Europa is van hieruit ook weer realistischer. ”

“Maar ook het familiale aspect heeft mijn keuze absoluut beïnvloed. Het praktische verschil is enorm voor mijn gezin. Een enkele reis naar Tanzania nam bijvoorbeeld twee dagen in beslag. Dan bleven er tijdens een schoolvakantie van een week maar drie dagen over om effectief met elkaar door te brengen. Ik maakte onlangs even de berekening en op die dertien à veertien maanden dat ik in Tanzania werkte, zag ik mijn gezin niet eens een volledige maand. Ikzelf was volop aan het werk en er misschien minder mee bezig, maar mijn gezin leed daar wel onder. Vooral tijdens de eerste lockdown was dat moeilijk. Nu heb je vanuit Rabat twee vluchten per dag naar Brussel en sta je daar op drie uur tijd, een wereld van verschil.”