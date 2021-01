Sven Vandenbroeck stunt met Tanzaniaans Simba SC en kwalificeert zich voor Afrikaanse Champions League: “In vele opzichten belangrijk voor de club”

“De vreugde was enorm”, zegt Vandenbroeck daags na de zege vanuit Tanzania. “Supporters liepen op het veld en in de kleedkamer was het een groot feest. Deze wedstrijd betekende heel veel voor de plaatselijke bevolking. In die mate zelfs dat er naar verluidt mensen zouden overleden zijn in de tribunes aan hartfalen, omdat de spanning hen te veel werd. Deze prestatie tilt de hele streek naar een hoger niveau, betekent heel wat prestige en is dus op vele vlakken belangrijk.”

“Mijn standbeeld? Misschien maken ze het na de kwalificatie nog een beetje hoger. (lacht) Neen, ik blijf heel nuchter onder het succes, want zeker hier in Afrika kan het snel keren. Al denk ik wel dat ik na het behalen van de treble en nu de Champions League wat krediet opbouwde.”

Stunt

Een stunt is de kwalificatie hoe dan ook, want tijdens ons vorige gesprek eind november wees Vandenbroeck nog op de mogelijk doorslaggevende fysieke verschillen met tegenstanders. “De Tanzaniaanse bevolking is van nature vrij ‘frêle’”, klonk het toen bij de ex-speler van ondermeer KV Mechelen en Lierse. “Zeker in vergelijking met die van sommige andere Afrikaanse landen zoals Nigeria, Kameroen, Senegal, Ivoorkust en Congo. Dan zullen we een tandje moeten bijsteken.”

En het lot was Simba niet goed gezind, want het moest twee voorrondes zien te overleven en kwam meteen tegenover het Nigeriaanse Plateau United te staan. Maar het overleefde, zij het op het nippertje. Na de 0-1-zege in de heenmatch bibberde Simba zich naar een 0-0 op eigen veld. “Mijn voorspelling klopte helemaal. In de tweede ronde waren we, ondanks de nederlaag in de heenmatch, over de twee matchen een klasse sterker dan de Zimbabwanen. Maar in de eerste fase tegen de Nigerianen was het verschil veel kleiner. Daarin hebben we het gehaald op tactisch vlak. We speelden als een goed blok, hielden de ruimtes klein en grepen onze momenten. Maar telkens de spelers van Plateau in of rond onze zestien verschenen, was het alle hens aan dek.”

“Gisteren kwamen we dan weer zelf tegenover een blok te staan na het eerdere 1-0-verlies. Gelukkig scoorden we voor rust zelf nog de 1-0 en volgde op het uur de verdubbeling. Daarna moest Platinum komen en werden de ruimtes groter met de uiteindelijke 4-0 als resultaat. Dat de strafschop die de 1-0 inluidde discutabel was? Er valt wel wat voor te zeggen dat de fout buiten de zestien begon, terwijl onze speler er net in viel. De reactie van de Zimbabwanen vond ik dan weer overdreven, maar is typisch Afrikaans. De wedstrijd lag een kleine tien minuten stil door hun aanhoudende discussie met de scheidsrechter en de bezoekers dreigden zelfs van het veld te stappen. (lacht) Een pluim voor onze speler die rustig bleef onder die omstandigheden en de penalty omzette.”

Match van drie miljoen

Een belangrijke goal die Simba op weg zette naar sportief succes, maar ook de financiële gevolgen zijn niet te onderschatten. “Bij de kwalificatie hoort een premie van drie miljoen euro, dat is twee keer het jaarbudget van de club. Financieel betekent dit dan ook een grote stap in de verdere ontwikkeling van Simba. Zo zal er geïnvesteerd worden in de faciliteiten, de medische staf en komt er ook een analist bij. Alles staat in het teken van verdere professionaliering om de toonaangevende club te worden in Tanzania en op termijn te concurreren met de Afrikaanse topclubs.”

Vijf matchen in een week

Keerzijde van de medaille zijn de gevolgen voor de kalender. Simba heroverde vlak voor de winterstop de leidersplaats in de competitie, maar reist vanavond alweer met de boot naar Zanzibar voor een toernooi. Daar speelt het vrijdag, zaterdag, maandag én woensdag al opnieuw.

“We zitten momenteel aan een gemiddelde van een wedstrijd om de drie dagen. Vanaf volgend weekend ligt alles even stil omwille van de Africa Cup en kunnen wij ook twee weken recupereren. Dat zal nodig zijn, want in de periode van februari tot mei zullen we de resterende 17 competitiewedstrijden, het nationale bekertoernooi én de Champions League moeten spelen. De kalender wordt hier gewoon vastgelegd en het is aan de clubs om zich er naar te schikken.”