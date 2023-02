Sven Van Nieuland en Edeboys willen ongeslagen status sinds de winterstop doortrekken tegen leider Denderleeuw: “Stoom afgeblazen in vrij weekend en klaar om te knallen”

KFC Edeboys - Denderleeuw is de blikvanger van speeldag 22 in tweede provinciale B. De Edeboys gingen midden november nog bij de leider thuis winnen, klommen ondertussen op naar de vierde plaats in de stand en willen de ongeslagen status in 2023 verlengen.

In tweede provinciale is KFC Edeboys op kousenvoeten tot op een punt van het podium genaderd. De Wetteraars stonden na zes speeldagen pas veertiende, maar niemand doet beter dan de 33 op 45 die ze sindsdien pakten. “Eigenlijk verschiet ik daar niet van”, aldus doelman Sven Van Nieuland.”

“Toen ik afgelopen zomer van SK Wachtebeke naar Edeboys kwam werd snel duidelijk dat hier veel kwaliteit is. Dat bewijzen we nu toch al enkele maanden. Het is jammer dat we onze start misten, maar het is ook niet zo dat met een beter begin ineens voor de titel hadden gespeeld.”

“Onze ambitie was top vijf en die maken we nu waar. We bekijken week per week wat erin zit. Als het wat meezit zou top drie nog kunnen, maar alles daarboven is te hoog gegrepen. Ploegen als Geraardsbergen en Denderleeuw hebben net dat tikkeltje meer kwaliteit.”

Goede reeks afgebroken

Die laatste komt zondag naar Wetteren voor een heuse topper. Edeboys is nog ongeslagen in 2023, terwijl de leider het even wat moeilijker heeft. De heenmatch eindigde bovendien op een 1-4-zege voor Van Nieuland en co. “Daar hebben we inderdaad een mooie prestatie neergezet”, geniet de doelman na. “Het zou erg leuk zijn om hen opnieuw te kloppen. Dan wordt het bovenin wel heel spannend.”

“Voor ons kwam het vrije weekend misschien ongelegen, omdat die goeie reeks werd onderbroken net voor we de topper speelden. Voor Denderleeuw kwam die week rust op het juiste moment. Anderzijds heeft dat voor iedereen bij ons ook wel deugd gedaan. We konden eens stoom afblazen tijdens het vrij weekend en zijn nu weer klaar om te knallen.”

Foutjes eruit halen

Om de leider in bedwang te houden rekent Van Nieuland op de defensieve stabiliteit van de voorbije twee duels, waarin de doelman twee keer op rij de nul hield. Daar was Edeboys slechts twee keer eerder in geslaagd. “We spelen vrij aanvallend, creëren elke week kansen en geven er daardoor ook wat weg.”

“Als je als doelman een hele match niks te doen hebt en dan toch geklopt wordt, is dat frustrerend. Tegen Maarkedal bijvoorbeeld, gaven we bij een 0-4-voorsprong toch nog ruimte weg voor een tegendoelpunt. Het lijkt erop dat we nu een oplossing hebben gevonden en die kleine foutjes eruit halen. Hopelijk lukt dat ons zondag opnieuw.”