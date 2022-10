Sven Van de Kerkhof scoort in blessuretijd winnende treffer voor Lille: “Hadden het eerder kunnen beslissen”

In tweede nationale B blijft Lille United uitstekend presteren. Zaterdagavond boekte het tegen Lebbeke zijn tweede driepunter op rij. Het was verdediger Sven Van de Kerkhof die, twee minuten in blessuretijd, zwaar uithaalde en de nochtans sterk spelende Lebbeekse doelman Jonas Aeyels kansloos liet. Wat volgde was een 1-0 zege én een explosie van vreugde.

Na de winst van vorige week tegen Tongeren, kon Lille United zich zaterdagavond een enorme dienst bewijzen. Tegen Lebbeke, net als de Kempische fusieclub vorig seizoen via de eindronde gepromoveerd naar tweede nationale, kon de thuisploeg zijn sterke competitiestart nog wat meer glans geven. Na een duel waarin Lille tijdens de negentig minuten de betere kansen kreeg, maar zichzelf vergat te belonen, waren de kantelmomenten in blessuretijd niet meer te tellen.

Ontlading

De eerste grote kans kopte Sven Van de Kerkhof naast. Onmiddellijk daarop vloog een poging van Lebbeke tegen de binnenkant van de partij. Waarna Van de Kerkhof in de 92ste minuut vanuit de tweede lijn scoorde.

“Het had allemaal vroeger beslist kunnen zijn”, wist de centrale verdediger. “Bij die kopbal kreeg ik de bal niet goed op het hoofd. Gelukkig heb ik de zaken nadien recht kunnen trekken. Ik ben een speler die niet vaak scoort en meestal tevreden moet zijn met één treffer per seizoen. Maar deze levert wel drie heel kostbare punten op. We wisten dat dit een heel belangrijk duel was. Deze vierde zege geeft ons wat ademruimte. Daarom dat de ontlading zo groot was.”

Nul gehouden

Scoren als verdediger is plezant, maar de nul houden doet evenveel deugd. Voor Van de Kerkhof was het de perfecte combinatie. “Twee wedstrijden na mekaar geen doelpunt moeten incasseren, geeft vertrouwen. Het is een bevestiging dat het bijzonder goed in mekaar zit. Ik denk dat dat voor de ganse ploeg het geval is.”

Tevreden trainer

“Voor hetzelfde geld blijven we met nul punten achter, en zitten we nu in zak en as”, verwees trainer Kris De Backer naar de kansen in de extra tijd. “Maar uiteindelijk hebben we gekregen waar de ganse groep hard voor gestreden heeft.”