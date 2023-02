Sven Noels voortaan bij West-Vlaamse ploeg: “Mik van april tot oktober op een goed niveau”

Tien overwinningen en 29 keer top drie in 2022! Voor Noels wordt het niet eenvoudig dit in 2023 te evenaren. Ook omdat hij nu in een team zit met heel wat renners die een wedstrijd kunnen winnen. Denken we maar aan Niels De Rooze, Lars Van Coppenolle, Maxime Farazijn, Gilles Borra, Ciske Aneca, Mathias Vanoverberghe, Kenneth Caethoven, gewezen nationaal zegekoning Jens Vandenbogaerde en wie weet ook Emiel Planckaert.

“Misschien wel tien renners in de ploeg die een koers kunnen winnen”, beseft Noels die in 2018 acht keer zegevierde. “De meeste amateurteams hebben twee of drie sterke renners, bij deze ploeg zijn het er misschien wel tien. Als we goed samen rijden moeten we hele mooie dingen kunnen laten zien. Zelf vind ik de maand maart nog niet belangrijk. Van april tot oktober probeer ik een goed niveau te halen. Wellicht ga ik dit jaar iets minder kermiskoersen rijden. De wedstrijden om de Beker van België interesseren me. Dan vooral de iets selectievere zoals Galmaarden en Rochefort. Mijn nieuwe ploeg heeft ook ambitie in die Beker van België.”

Antwerps kampioen

Vorig jaar boekte Noels in Onze-Lieve-Vrouw-Waver z’n eerste zege van het seizoen. Een overwinning die hem de provinciale titel opleverde. “Omdat ik de enige van mijn ploeg zal zijn wordt het niet eenvoudig om dit jaar die titel te verlengen”, weet de treinbegeleider uit Dessel. “Het kan natuurlijk altijd. Vorig jaar was het ook totaal onverwacht dat ik het Antwerps kampioenschap won. Want op zo’n vlak parcours is het moeilijk het peloton uit elkaar te rijden.”

Zes van de tien zeges boekte Noels vorig jaar in West-Vlaanderen. Geen wonder dat hij bij algemeen manager Luc Courtens en ploegleider Rik Roose in de kijker liep. “Soms denk ik dat ik aan de verkeerde kant van het land woon”, lacht Noels. “In de Kempen en Limburg zijn er bijna geen koersen. In West-Vlaanderen leeft de koers. Altijd plezant om naar de kustprovincie te komen koersen. Dat ga ik blijven doen.”