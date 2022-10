Sven Noels sluit seizoen af met tien zeges: “Veruit mijn beste jaar, vooral met een grote regelmaat”

wielrennen elite z/cTien overwinningen: voor Sven Noels (33) was het een topseizoen. Afgelopen zondag won hij in Melden een koers met achttien doortochten op de Rotelenberg en dinsdag was hij in de Sluitingsprijs in Putte-Kapellen één van de sterksten.

“Dit was veruit mijn beste seizoen”, glundert de eliterenner zonder contract uit Dessel. “Tien zeges, in totaal 29 podiumplaatsen. Alles begon in april met winst in het Antwerps kampioenschap in Onze-Lieve-Vrouw-Waver. Daarna kon ik regelmatig winnen. Vroeger was ik altijd goed in augustus en september. Dit seizoen was ik heel het seizoen in orde. Die regelmaat is interessant. In januari werd ik voor het eerst papa. Misschien de verklaring.”

Rotelenberg

In het Oost-Vlaamse Melden boekte Noels zondag nummer tien. Op een pittig parcours met achttien beklimmingen van de Rotelenberg, zijkant van de bekende Koppenberg. “Voor de kasseien van de Koppenberg naar rechts en even verderop links naar boven, een klim van ongeveer één kilometer”, vertelt Noels. “Heel selectief, mooie omgeving om te koersen. In de slotronde raakte ik voorop met William Junior Lecerf en Ylber Sefa. Vincent Van Hemelen kwam nog terug. Het kwam tot een spurt met die twee jongeren van Lotto-Soudal U23. In een lange sprint kon ik het afmaken. Ik had een hele goeie dag.”

Bevestiging

Wat Noels in Putte-Kapellen, in de profkermiskoers, bevestigde. De pion van Team Thielemans-Dehauwere veroverde een plaats in een vlucht met achttien. “Twintig kilometer van de streep raakte ik even alleen voorop”, blikt hij terug naar de Nationale Sluitingsprijs. “Ik hoopte dat een groepje zou aanpikken, maar het was een grote groep. Daarna was ik meteen mee met Iljo Keisse, Dries De Bondt en enkele andere renners. Ook die vlucht ging niet door. Met Aaron Verwilst en Dries De Bondt werd ik bij het opdraaien richting de streep opnieuw gegrepen.”

Transfer

Nochtans gaf Noels de indruk met De Bondt, Keisse en Van Hemelen tot de betere renners te horen. Dankzij z’n zeges in Tielt, Boezinge, Lauwe, Klerken, Oostnieuwkerke en Oudenburg liep hij in de kijker bij Luc Courtens en Rik Roose van Decock-Van Eyck-Van Mossel Devos Capoen. Volgend seizoen zal hij de kleuren van de West-Vlaamse ploeg verdedigen. “Neen, heeft niets met het premiestelsel te maken, bij mijn huidige ploeg is dat ook in orde”, beweert Noels. “Het klikt met die mensen, vandaar deze transfer. De club is kandidaat om de Beker van België te rijden, maar die koersen zijn niet meteen mijn ding. Ik rijd liever een profkermiskoers.”

Lees ook: meer wielrennen