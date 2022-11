Sven Manghelinckx ziet Landen stunten tegen leider Hades: “Top vier is belangrijk in het nieuwe format”

Manager Sven Manghelinckx genoot van de topaffiche. “Supporters stelden na afloop van de match dat het een typische match van Landen was. We pakken wel eens meer uit met hoge scores, maar deze eindcijfers zijn toch wel uitzonderlijk. We hebben veertig minuten lang gedomineerd. Op zich leken we af te stevenen op een gemakkelijke avond. Hades scoorde in het eerste quarter amper negen punten.. In de volgende twee quarters lukten ze achtentwintig en vijfentwintig punten. Dat lijkt veel, maar ook wij scoorden vlot. Op het einde van het derde quarter hadden we dan ook een comfortabele voorsprong opgebouwd. In de laatste tien minuten lukte gewoon alles bij de Limburgers. Elk shot ging binnen. Ze lukten in die perioden drieënveertig punten. Zelden gezien op dit niveau! Op het einde voelden we wel de zenuwen, maar de opgebouwde bonus was groot genoeg.”

Spannende competitie

Landen won tot nu toe drie keer en verloor drie keer. In principe zijn dat statistieken van een degelijke middenmoter. Landen staat echter momenteel op de tweede plaats in de reeks. Sven Manghelinckx beseft dat alles dicht aan elkaar hangt. “Volgende week nemen we het op tegen Tongeren. Die ploeg heeft minder matchen gespeeld: twee zeges en drie nederlagen. Daarmee staan ze op de voorlaatste plaats. Je mag je momenteel dus niet verkijken op de rangschikking. Het hangt inderdaad dicht aan elkaar. Die match in Tongeren wordt trouwens leuk. Onze coach Massot heeft een verleden bij de tegenstander. Zijn broer Sasha is daar trouwens momenteel coach. Voor ons is de top vier belangrijk in het nieuwe format. Doordat we in een eerste fase slechts met acht ploegen spelen, is die top vier belangrijk om nadien in een comfortabele positie te spelen in de promotiegroep. Op zich zijn we goed begonnen aan dit kampioenschap. Dit weekend kregen we echter slecht nieuws te horen. Marius Huynen heeft ons laten weten dat hij na Nieuwjaar niet meer beschikbaar zal zijn. Hij verhuist naar het Afrikaanse eiland La Réunion. Het zal wellicht een leuke vakantiebestemming zijn, maar wij zullen wel een waardevolle speler kwijt zijn.”