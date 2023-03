Sven Kums weet waar het schoentje knelt bij AA Gent: “Ik maakte nog nooit zo'n blessuregolf mee”

Knokken

AA Gent zal moeten knokken om nog in play-off 1 te geraken, maar eens het daar is, zijn de cijfers tegen de huidige top vier ook niet om over naar huis te schrijven. “Drie op éénentwintig is veel te weinig. Akkoord, we verloren wedstrijden die we niet hoefden te verliezen, maar dat is praat achteraf. We schoten te kort in die toppers. Of we nog kans maken op play-off 1? Het is niet onmogelijk, maar we moeten eerst en vooral onze wedstrijden winnen. Pas dan kunnen we naar de rest kijken.”