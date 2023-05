Sven Kums over het verschil tussen AA Gent voor en na de winterstop: “Nu hebben we twéé spitsen die scoren”

VOETBAL Eindronde DERDE NATIONALE Termien stond nog nooit zo dicht bij de promotie naar tweede amateur­klas­se als dit seizoen: “De groep staat sterk en gelooft er echt in”

Met zes overwinningen op rij heeft Eendracht Termien de beste kaarten in handen om zondagmiddag de poort van twee amateurklasse open te beuken. Zowel bij spelers, bestuur als supporters is het vertrouwen en de drang om die stap te zetten bijzonder groot. Met Houtvenne treft Termien in deze eindrondefinale evenwel een sterke tegenstander. “We zitten in de winning flow en gaan met de steun van een massa supporters voluit onze kans”, weet kapitein Pieter Jeunen.