Sven Kums nog eens aan het kanon voor AA Gent: “Ik scoor niet veel, maar deze goal was belangrijk”

Voetbal Jupiler Pro LeagueAA Gent pakte in eigen huis de drie punten tegen OHL. De Buffalo’s hadden het in de eerste helft knap lastig, maar schakelden na de pauze een versnelling hoger. Cuypers opende de score en schotelde daarna Sven Kums de 2-0 voor. Voor de kapitein was het zijn eerste doelpunt sinds eind augustus in de verlieswedstrijd tegen Antwerp.

“Ik scoor inderdaad niet veel, maar deze goal was belangrijk voor de overwinning en ons vertrouwen. Het tweede doelpunt heeft ons zeker deugd gedaan. In de eerste helft hadden zij het beste van het spel en ook de betere kansen. Bij de rust hadden we evengoed in het krijt kunnen staan”, beseft de ouderdomsdeken van de Buffalo’s. “Na de rust hebben we veel minder weggegeven en onze momenten gepakt. Ook het eerste doelpunt was belangrijk.”

Dankzij de driepunter komt AA Gent op een punt van Club Brugge, dat eerder punten liet liggen op bezoek bij Cercle. “Wij willen naar boven kijken en daarvoor hadden we deze overwinning nodig." Zondag kijkt AA Gent Club Brugge in de ogen, maar eerst wacht Qarabag nog. “Voor ons zijn dat de wedstrijden waarvoor je het doet. Iedereen zal klaar zijn en gemotiveerd zijn, we kijken ernaar uit.”

Veel afwezigen

De Buffalo’s kampen wel met een uitpuilende ziekenboeg. Dan is zo'n opeenvolging van wedstrijden niet ideaal. Tegen OHL kwam er ook nog Hjulsager bij. “Op die positie zijn het er inderdaad veel. Núrio is nog maar net terug, maar moest meteen een hele wedstrijd spelen. We moeten het doen met wie we beschikbaar hebben en ik moet zeggen dat de vervangers het momenteel goed doen. Bruno Godeau stond tegen zijn voet. Dat heeft hij nog nooit moeten doen en hij was op geen foutje te betrappen. Ook Malick Fofana viel uitstekend in op een voor hem ongewone positie. Je zag meteen dat hij gretig was en zijn man voorbij kon. Ook defensief deed hij het goed. We hebben er volgens mij een speler bij op die positie. Daarnaast zijn er ook nog andere spelers die op die positie kunnen depanneren. Uiteraard wil iedereen het liefst op zijnn beste positie spelen.”

