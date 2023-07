Sven Kums bereidt zich met AA Gent in Nederland voor op voorrondes Conference League: “We hebben nog enkele weken, dat zal nodig zijn”

Voetbal jupiler pro leagueAA Gent zit deze week in het noorden van Nederland op stage. De Buffalo’s wonnen er gisteren al met 2-0 van FC Utrecht en kijken zaterdag nog FC Volendam in de ogen. Voor afreis stelde Sven Kums de voorlopige balans van de voorbereiding op. Over de lopende overname kon hij niet veel kwijt. “We horen niet echt iets van bovenaf.”

In Axel, ook al in Nederland, werkte AA Gent afgelopen weekend twee oefenwedstrijden af. Tegen een Zeeuwse selectie amateurvoetballers werd ruim gewonnen, maar tegen Lokomotiva Zagreb gingen de Buffalo’s in een draak van een wedstrijd de boot in. De omstandigheden op die bloedhete zaterdagnamiddag zaten niet mee. “Het was heel warm, vooral tegen Zagreb”, aldus Sven Kums. Ook de inspanningen van de wedstrijd van vrijdagavond waren nog niet helemaal verteerd. “De dag voordien speelden we elk 45 minuten en tegen Zagreb speelde de A-ploeg nog eens zestig minuten. Het was leuk om tegen een echte tegenstander te spelen, maar een mooie wedstrijd was het niet, zeker technisch niet. Al had dat ook wel te maken met het droge veld. Het was langs beide kanten niet het mooiste voetbal, maar al bij al was het een aangename tweedaagse voorafgaand aan de stage.”

Die stage moet de laatste rechte lijn richting de voorrondes van de Conference League inluiden. “Hoe klaar we zijn voor die Europese opdracht? Wel, we hebben nog enkele weken. Op stage gaan we ons extra voorbereiden en daarna hebben we nog een week in Gent. We hebben wel nog wat tijd en dat is ook nodig", beseft de Gentse kapitein. “De voorbereiding loopt op zich goed, er zijn niet echt grote blessures. Hier en daar een paar kleine kwaaltjes en wat stramme spieren omdat het toch al vrij pittig was.”

Intussen zit AA Gent nog steeds in een lopende overname. De club komt - als alles goed gaat - binnenkort in handen van zakenman Sam Baro. “De overname? Wij lezen daar dingen over, maar voor het overige krijgen we daar niet zoveel over mee. We zijn vooral bezig met de voorbereiding van het nieuwe seizoen. Uiteraard zijn we er ook over bezig in de groep, maar van bovenaf krijgen we geen informatie.”

KIJK. Sven Kums en Hein Vanhaezebrouck tijdens over de stage van Gent