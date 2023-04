Sven Kums (AA Gent) zag dat er meer inzat tegen West Ham: “Dit is een ploeg die we aankunnen”

“Of we meer verdienden? Ik denk het wel. Ik geloof dat we het beste van het spel hadden, maar we gaven een uitermate dom tegendoelpunt weg in de eerste helft. Er was concentratieverlies en we waren niet snel genoeg georganiseerd. Ik heb het nog niet teruggezien, maar het is alleszins jammer. Tegen zo'n team betaal je dat cash, maar we zagen van minuut één al dat die jongen een fantastische inworp in huis had. We waren in principe gewaarschuwd.”

De prestatie moet alvast vertrouwen geven voor de terugmatch. “Zoals ik al zei, ik denk dat we het beste van het spel hadden, niet altijd met grote kansen, maar toch. We hadden wel nog een grote mogelijkheid met Tarik aan het einde. Hoe ik West Ham vond? Het is een ploeg die we in principe wel aankunnen, dat hebben we vandaag gezien. We moeten nu een resultaat halen in Londen, maar we hebben tegen Basaksehir al bewezen dat we dat kunnen in een Europese verplaatsing. Al is dit uiteraard een andere tegenstander. Moesten we het daar kunnen halen, zou dat fantastisch zijn, maar dan moet wel iedereen op niveau zijn.”

Intussen blijft AA Gent aan een hels tempo wedstrijden afwerken. Vooral in de defensie hangen enkele jongens met haken en ogen aan elkaar. Dat leverde al enkele vroegtijdige wissels op tegen West Ham. Zondag komt de wedstrijd tegen KV Mechelen er alweer aan. “Er zijn nog twee wedstrijden in de competitie die we zullen moeten winnen om die top vier veilig te stellen. Of het in dat opzicht een voordeel is dat Club Brugge op zaterdag al speelt? Als ze verliezen wel, als ze winnen niet.”

Lees ook: meer voetbal in de Jupiler Pro League