Sven Kums (AA Gent) staat te kijken van Gift Orban: “Is het kunde of geluk?”

Voetbal Conference LeagueNa een historische avond in Istanboel staat AA Gent in de kwartfinale van de Uefa Europa Conference League. Met een aanvaller in vorm als Gift Orban mogen de Buffalo’s gerust dromen. Ook Sven Kums blikt tevreden terug op de mooie prestatie in Turkije.

“Het is ook voor mij de eerste keer in mijn carrière dat ik zo ver kom in een Europese competitie”, aldus de ervaren middenvelder van de Buffalo’s. Toch zag het er eerst niet goed uit. “We begonnen niet goed, moesten veel achter de bal lopen en kwamen overal te laat. Eens we de bal hadden, konden we hem ook niet bijhouden. Het was echt geen goeie start.”

Daarna ging het, dankzij Gift Orban, razendsnel. “Die goals gaven ons natuurlijk veel vertrouwen en daardoor konden we domineren. Bij 0-4 voor de rust is de match gespeeld.”

Orban blijft verbazen. “Hoe wij daarmee omgaan? Dat is perfect voor ons, hé. Zijn tweede goal is een prachtig schot en bij de derde heeft hij dan ook nog eens geluk dat de bal weer in zijn voeten kwam. Is het geluk of kunde? Het is alleen maar goed voor ons en ik hoop dat het blijft duren.”

Ook Hugo Cuypers kwam nog eens aan scoren toe, hij maakte met de 0-4 zijn twintigste goal van het seizoen. “Ik ben blij voor hem en het is goed voor de ploeg. De assist kwam er goed uit, zeker omdat we vaak op die actie getraind hebben", glunderde aangever Kums.

Leuke affiches

AA Gent mag donderdagavond vanuit de zetel kijken wie er zich nog kan plaatsen voor die kwartfinale. “Wie ik het liefst zou tegenkomen? Ik heb eigenlijk geen voorkeur, we zullen wel zien. Er zijn een paar leuke affiches én een paar teams die we zouden moeten aankunnen. Zoals je vandaag zag, kan er heel veel als onze ploeg een goeie dag heeft. Die vorm moeten we proberen doortrekken naar de volgende ronde.”

Daarin kan, mits een goed resultaat van Anderlecht vanavond, een Belgisch onderonsje uit de bus komen. Gent heeft daar echter geen al te goeie herinneringen aan. Toen het enkele jaren geleden het grote Tottenham Hotspur kon wippen in de Europa League, ging het daarna onderuit tegen KRC Genk.

