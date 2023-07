Sven Eeraerts is nieuwe coach van Brasschaat: “Ideale club om het plezier in het voetbal terug te vinden”

Wielrennen elite vrouwen Doorbraak van Marthe Truyen wordt beloond met Tourselec­tie en WK-tic­ket: “In de Emiraten kwam ik er niet aan te pas”

Anderhalf jaar geleden was Marthe Truyen (23) nog een quasi onbekende in het wegpeloton. Zelfs in het begin van dit seizoen betaalde ze nog leergeld. Een halve campagne later is de doorbraak een feit. De komende dagen mag ze namens Fenix-Deceuninck de Tour de France Femmes rijden. Op 13 augustus volgt het WK in Glasgow.