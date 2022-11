Sven Dhont (Gavere-Asper) na plotse vertrek T1 en T2: “Geen slaande ruzie, geen hoogoplopende discussie”

Een sluimerend conflict met sportief verantwoordelijke Rudy Leutenez: dat zou aan de basis liggen van het plotse vertrek van het trainersduo Baeyens-De Graeve. Baeyens was aan zijn tweede campagne als hoofdtrainer bezig, De Graeve was al elf of twaalf seizoenen assistent bij de Gaverse fusieploeg.

Beloftentrainers

“Ik viel compleet uit de lucht toen ik vorige week donderdag na de training vernam dat onze trainers opstapten”, beweert voorzitter Sven Dhont. “Er is geen slaande ruzie geweest, ook geen hoogoplopende discussie. Zachtjes aan krijg ik een beetje zicht op wat er gebeurde. In elk geval moesten we snel handelen zodat alle geplande wedstrijden het voorbije weekend konden doorgaan. Leander De Muer nam de coaching van het eerste elftal voor zijn rekening, geassisteerd door Tom Van Haute. Beiden werkten vorig seizoen al samen als trainers van de U13 en schoven deze zomer door naar de beloften. Leander traint de A-beloften, Tom de B-beloften. Leander ving vaak de spelers van de A-kern op die in het weekend de wedstrijdselectie niet haalden. We kunnen nu ook een beroep doen op Dries Van Meirhaeghe die bij eersteklasser Sporting Charleroi niet langer video-analist is. Met twee trainers zestig spelers opvangen, dat was niet evident.”

Veel jeugdteams

Een definitieve oplossing is er nog niet. “Er liepen al heel wat kandidaturen binnen, maar ik heb nog op geen enkele gereageerd”, gaat de preses van de fusieclub voort. “Wij zijn vooral blij dat iedereen een inspanning levert om alles draaiende te houden. Na een paar woelige jaren, met onder meer een titel in derde en onmiddellijke degradatie uit tweede plus de Covid-perikelen, loopt het in deze competitie lekker. De tekortkomingen die er vorig seizoen waren, hebben we proberen wegwerken. Wat de toekomst betreft blijven we ervoor ijveren dat de eigen jeugd dichter bij het eerste elftal komt. Naast twee beloftenteams hebben we ook twee U17- en twee U15-ploegen. Die spelers willen we bij de club houden.”

