Sven Dhoest (Knokke) staat voor het eerst in vier jaar langs de zijlijn: “Veel vertrouwen in mijn doublure”

Voetbal eerste nationaleSven Dhoest speelde afgelopen weekend in de 4-1-zege tegen VK Ninove zijn 101ste wedstrijd in het shirt van FC Knokke. De 28-jarige doelman behoort tot het meubilair bij de kustploeg en miste de voorbije vier seizoenen geen enkele match. Tot nu, want de doelman zit een schorsingsdag uit, na een rode kaart die hij opliep in het 1-1-gelijkspel tegen Francs Borains.

“Het moest er eens van komen”, lacht Dhoest. “Het is jammer dat er aan mijn lange reeks van opeenvolgende wedstrijden een einde komt, maar ik heb veel vertrouwen in Leandro Depaepe, die mij zaterdagavond in Heist zal vervangen. Net als de rest van de ploeg overigens. We reizen met veel zelfvertrouwen af naar deze confrontatie, waarin we een rechtstreekse concurrent een hak kunnen zetten. Heist bevindt met twee punten minder in ons vaarwater en we willen de ploegen die achter ons staan, niet dichterbij zien komen.”

“De voorsprong van leider Patro Eisden en eerste achtervolger FC Luik is riant, maar de strijd om de derde plaats ligt nog open. Het is ambitieus, maar met Knokke maken we zeker aanspraak op die top drie. Het is belangrijk dat we ons in die laatste tien wedstrijden nog ergens voluit op kunnen focussen, want er is niets vervelender dan jezelf naar het eind van het seizoen te slepen. Bovendien willen we alle vertrekkers een mooi afscheid geven, niet in het minst coach Yves Van Borm, die deze club de voorbije jaren op de kaart zette.”

Einde verhaal bij Knokke?

Een van die vertrekkers is mogelijks Sven Dhoest. De goalie heeft een optie in zijn contract om zijn verbintenis met één jaar te verlengen, maar de 28-jarige uitbater van Café Den Comptoir geeft aan niet geneigd te zijn om een vervolg te breien aan die samenwerking. “Mijn beslissing is nog niet definitief en ik moet nog eens samenzitten met het bestuur, maar fysiek krijg ik het steeds moeilijker om op dit niveau wekelijks te brengen, wat er van mij verwacht wordt”, vervolgt de doelman. “Ondertussen ben ik al acht keer aan mijn knie geopereerd. Ik miste amper een training en speelde élke match, maar de voorbije maanden verbeet ik regelmatig wat pijn. Ik wil het voetbal zeker nog niet vaarwel zeggen, maar ik denk erover na om op een lager niveau verder te spelen, zodat ik mijn trainingsarbeid wat kan terugschroeven, en mijn lichaam de nodige rust kan gunnen. Knokke ambieert de top van eerste nationale en verdient een doelman die elke week voluit kan gaan. Ik vrees dat ik hen dit engagement binnenkort niet meer kan aanbieden”, besluit Dhoest.

Eerste nationale: KSK Heist - FC Knokke op zaterdag 18 maart om 20.00 uur.

