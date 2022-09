Sven Dhoest en Knokke pakken belangrijke driepunter in Charleroi: “We wilden een reactie zien”

voetbal eerste nationaleNa vijf nederlagen op rij – de bekerexit tegen Beerschot VA incluis – heeft FC Knokke nog eens de rug gerecht. Op de zesde speeldag in eerste nationale ging de kustploeg met 0-2 winnen in en tegen Olympic Club Charleroi. Aanvaller Din Sula lukte na een een halfuur zijn eerste doelpunt in loondienst van Knokke, verdediger Vanraefelghem zette vijf minuten voor affluiten de zekerheid op het bord vanop de strafschopstip. Doelman Dhoest hield voor de tweede keer dit seizoen de nul.

Met een wanprestatie tegen Beerschot in het achterhoofd startte Knokke zeer scherp aan de match in Charleroi. “We wilden een reactie zien en tonen aan de buitenwereld dat we geen geslagen hond zijn na die vijf nederlagen op rij”, steekt Sven Dhoest van wal. “Al in de eerste minuut zag je al dat we deze keer wel met veel zelfvertrouwen, veel goesting en de juiste mentaliteit op het veld stonden. Na een halfuur zette Dina ons meer dan verdiend op voorsprong, toen hij na een onderschepping meteen werd diep gestuurd en alleen voor doel de thuisdoelman wist te omspelen. Ook na de 0-1 en tot diep in de tweede helft domineerden we de partij. We lieten enkele wenkende mogelijkheden liggen om de score verder uit te diepen, maar na een strafschopovertreding nam Ruben Vanraefelghem de twijfels weg met een tweede doelpunt.”

De voorbije vijf wedstrijden scoorde Knokke maar één keer en incasseerde het twaalf tegendoelpunten. “We mogen niet te lang stilstaan bij die nederlagen”, vindt de goalie. “Je mag die cijfers ook niet dramatiseren. Op de non-partij tegen Beerschot na, vond ik ons in de verliespartijen tegen La Louvière, Luik Maasmechelen als Antwerp B niet slecht voor de dag komen. We creëerden kansen, maar de bal wou er gewoon niet in. Vergeet ook niet dat onze voorlinie niet door blessures gespaard werd en sommige jongens nog wat matchritme misten.”

Blessure?

Het was een kleine verrassing dat Dhoest in doel stond tegen Charleroi, want in de bekermatch tegen Beerschot verdraaide de doelman zijn knie en speelde hij op halve kracht toch de match uit. “Het betrof gelukkig niet mijn al eerder geopereerde knie. In een duel op een hoge bal kreeg ik een keunebil te verwerken. Er zat vocht in mijn knie en dat zorgde toch voor wat last, maar ik liet me goed verzorgen door de medische staf en kon het op training wat rustiger aandoen. Ik voel me nog wat stijf rond de knie, maar het hindert me niet in mijn prestaties.”

Het is een drukke week voor Knokke, want zondag komt AA Gent B op bezoek in het Graaf Leopold Lippens Park. “Ze beschikken niet over de maturiteit en geslepenheid van doorwinterde ploegen als Maasmechelen en Luik, maar die jongens hebben allemaal een uitstekende opleiding achter de rug en kunnen een aardig potje voetballen”, weet Dhoest tot besluit.

