Sven De Rechter opgetogen over nieuws verhuis VK Dadizele naar Roeselare: “Thuiskomen in Schiervelde”

VOETBAL EERSTE PROVINCIALEWat al weken in de lucht hing, is nu een zekerheid geworden. Eersteprovincialer VK Dadizele en de jeugd van SV Roeselare slaan de handen in elkaar en zullen voortaan onder het stamnummer van VK Dadizele door het leven gaan als ‘SK Roeselare Daisel’. Het schepencollege van Roeselare zette het licht op groen waardoor de nieuwe club Schiervelde als thuisbasis zal hebben. Ook de beloften van Club Brugge, Club NXT, zullen er trouwens hun thuismatchen afwerken.

Voor de 29-jarige Sven De Rechter, die aan zijn eerste seizoen bij Dadizele toe is, het alvast schitterend nieuws. De Rumbekenaar was immers jarenlang aan de slag bij SV Roeselare. Straks zal hij dus weer op Schiervelde voetballen. “Ik heb vorige week mijn contract met een jaar verlengd”, lacht De Rechter. “De club is enorm ambitieus en de samenwerking met de jeugd van SV Roeselare is voor iedereen een uitstekende zaak. Een verhuis naar Schiervelde was al lang het plan van het bestuur, maar nu werd dat ook definitief bekrachtigd door de stad Roeselare. Super, want het zal voor alle een enorme boost zijn om in een schitterend stadion als Schiervelde te kunnen spelen. Iedereen kijkt er nu al reikhalzend naar uit.”

Fantastisch mooi project

“Uiteraard is dit voor mij super tof nieuws”, gaat De Rechter voort. “Ik was zes jaar prof bij SV Roeselare. Ik kon er mijn voetbaldroom verwezenlijken en speelde er van 2010 tot 2016 onder coaches Vanderdonck, Serebrennikov en van der Elst. Dat waren prachtige jaren. Voor mij wordt het straks weer thuiskomen. Dit is een fantastisch mooi project en onze voorzitter Bart Allossery en zijn team zullen er ongetwijfeld iets moois van maken.”

“Het zal voor elke ploegmaat een unieke ervaring zijn om als eersteprovincialer in Schiervelde aan te mogen treden. Ook de fans zullen opnieuw kunnen genieten van voetbal op Schiervelde”, stelt De Rechter. “Hopelijk zullen ze ons snel, als ploeg, snel in de armen sluiten. Daarnaast ben ik ook uitermate content dat de jongeren van SV Roeselare hun hobby kunnen blijven uitoefenen.”

Competitiehervatting

Of de competitie in provinciale straks hervat wordt, blijft wel nog een open vraag. “Ik heb er, net als de meeste van mijn collega’s, geen goed oog in. We waren met een zes op zes goed gestart, maar moeten intussen al drie matchen inhalen. Ik vrees dat de competitie niet meer hervat zal worden, want provinciaal voetbal zonder kleedkamers en vooral zonder kantines, betekent voor alle clubs een doodsteek”, besluit De Rechter. “Hopelijk komt er snel een definitieve beslissing opdat de clubs zich dan volledig kunnen focussen op volgend seizoen.”