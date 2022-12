Sven De Rechter en SK Roeselare-Daisel spelen 1-1 gelijk tegen Avanti Stekene: “Op schema na vrij goede heenronde”

Tijd dus om een balans op te maken en dat doen we met de ervaren 31-jarige Sven De Rechter, kantoorhouder van AGO-Jobs in Roeselare. “Een gelijkspel tegen een sterk team als Stekene is zeker en vast geen slecht resultaat”, weet de aanvallende middenvelder. “Er zat zelfs winst in, want we speelden toch een collectief sterke partij tegen een te duchten tegenstander. Vooral in de tweede helft speelden we de pannen van het dak, maar we konden te weinig de kansen benutten. Stekene was na een vrij goedkope strafschop, omgezet na de rebound, op voorsprong gekomen. We hadden echter een heel goede reactie in huis, zodat we finaal toch nog een punt aan ons saldo konden toevoegen. Goed voor het vertrouwen.”

Vlot aangepast

“Meteen zit de heenronde erop en kunnen we draaien met achttien punten. Zeker niet slecht als nieuwkomer in derde nationale, want het verschil tussen eerste provinciale en derde nationale is toch immens groot. We hebben ons dus vrij vlot aangepast aan dat hogere niveau en mogen zeker na die eerste vijftien matchen niet aan de klaagmuur staan. We kunnen spreken van een goede heenronde, want we staan toch mooi in de middenmoot van het klassement. Een rustig en probleemloos eerste seizoen in derde nationale was het initieel objectief. We zitten dus op schema na een vrij goede heenronde. Misschien hoopte de buitenwereld op iets meer, maar je moet toch alles door een realistische bril bekijken. Die lat mochten we niet te snel te hoog leggen, zodat we toch vol vertrouwen mogen uitkijken naar de terugronde.”

Iets rechtzetten

Komende zondag sluit SK Roeselare-Daisel het jaar af met een uitmatch op het veld van SV Anzegem. “Ik vond Anzegem in de heenronde één van de beste tegenstanders die we bekampt hebben", besluit de Rumbekenaar. “Anzegem kwam op Schiervelde winnen, zodat we zondag toch nog iets recht te zetten hebben. Het zou leuk zijn als we met nog een extra zege de winterstop in kunnen, want de eerste match van het nieuwe jaar staat de thuisderby tegen SV Rumbeke op het programma.”

