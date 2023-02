Sven Bombeke komt als outsider aan de start van het Vlaams kampioenschap korte cross: “Wil graag mijn goeie vorm bewijzen”

Een vijfde plaats in Mol, een achtste plaats in Roeselare, een tweede plaats op het PK en een zestiende plaats in Hannuit. Dat zijn de uitslagen die Sven Bombeke deze winter al verzamelde. “Daar ben ik behoorlijk tevreden mee”, zegt hij. “Alleen Hannuit was niet goed. Ik had toen geen goeie dag en ik kwam ook totaal niet in het stuk voor. Bovendien had ik de modder een beetje onderschat, want ik had langere spikes moeten gebruiken. Maar goed, over het algemeen kan ik niet klagen over mijn vorm. Het gaat de goeie richting uit en ik ben zeker dat ik dat binnenkort ook tijdens een wedstrijd zal kunnen tonen.”

Details

Vorige winter startte Bombeke verschroeiend aan het veldloopseizoen en na een topprestatie in Roeselare mocht hij zelfs mee naar het EK veldlopen als lid van het mixed relays team. “Eigenlijk is er weinig verschil tussen het niveau dat ik nu haal en dat van vorig jaar. Het zit hem in de details en in die enkele procentjes. Als je de eerste wedstrijden meteen heel goed bent, dan loop je op een roze wolk. Mentaal krijg je dan een enorme boost en dat kan een enorm verschil maken. Tijdens de resterende manches van de CrossCup wil ik graag mijn goeie vorm nogmaals bewijzen. Over een specifieke plaats wil ik me wel niet uitspreken. Ik laat het gewoon op me afkomen en we zien wel wat het wordt”, gaat hij verder.

1500m

De specialist van de 1500m kiest steeds voor een veldloopseizoen als voorbereiding op de zomer. “Ik hou van veldlopen en vroeger liep ik ook heel vaak de lange cross. Ik ben iemand die graag veel kilometers loopt tijdens de winter om op die manier mijn basis zo breed mogelijk te houden. Het pisteseizoen duurt heel lang en om een heel seizoen constant te zijn is de basis heel belangrijk.”

Het zomerseizoen blijft het allerbelangrijkste voor de 29-jarige atleet van ALVA. In 2022 maakte hij op de 1500m een sprong van 3.44 naar 3.41. “Ik had inderdaad een heel goeie zomer. Ik bleef al enkele jaren rond die 3.44 hangen, maar vorig jaar zette ik een serieuze stap voorwaarts. Deze zomer wil ik bevestigen en hopelijk kan ik mijn PR nog verder aanscherpen. Of ik ooit onder de 3.40 kan duiken? Ik geloof dat ik zo’n chrono wel in de benen heb, maar dan moet alles meezitten. Lukt het niet dan zal ik aan het einde van mijn carrière niet minder tevreden zijn. Het plezier in de sport en de voldoening die ik uit mijn prestaties haal zijn immers het allerbelangrijkste. Anders hou je de combinatie topsport en een fulltime job niet vol”, besluit hij.