Svelta Melsele springt naar veilige stek na zege tegen Wolvertem-Merchtem (4-1)

Voetbal derde nationale ADe eerste van drie hordes is genomen. Svelta Melsele won op eigen veld van Wolvertem-Merchtem en springt opnieuw naar een veilige stek. En geloof ons maar: in de huidige vorm zal het die niet zomaar kwijtspelen. “Sinds de zege op Sint-Niklaas hebben we een klik gemaakt”, klinkt Nick Felix optimistisch.

“Eindelijk scoor ik nog eens”, glunderde Felix na afloop. “Ik weet niet hoe lang het geleden was, maar het begon toch te knagen (grinnikt). Dus ik ben er bijzonder blij mee.”

Want dankzij dat doelpunt trok Svelta Melsele met een verdiende voorsprong de rust in. Niks aan de hand dus - alles volgens plan. Tot Wolvertem - Merchtem na vijf minuten in de tweede helft plots toesloeg. “We kwamen niet sterk uit de kleedkamer”, gaf Felix toe. “We wisten het niet meer. Wat raar is, want de eerste helft domineerden we probleemloos.”

Ongelofelijk dat die ploeg al maanden tegen degradatie vecht. Hetzelfde Svelta dat wij op een bepaald moment hadden opgegeven. Wel, dàt Svelta toont nu al enkele weken dat het genoeg karakter heeft om die degradatiestrijd aan te gaan - er zijn concurrenten die daar niet in slagen. “Sinds de zege op Sint-Niklaas hebben we een klik gemaakt. We beseffen dat we ons kunnen en zullen redden.”

Derde amateur

Tegen Wolvertem duurde het bijgevolg niet lang vooraleer Svelta zelfs na de gelijkmaker opnieuw de regie in handen nam. “We begonnen terug te voetballen”, zag Felix, die vooral de Melseelse efficiëntie loofde. “Eindelijk waren we niet egoïstisch en behielden we overzicht in de zestien om een ploegmakker te vinden. Het was een collectief sterke prestatie. Als je onze 90 minuten bekijkt, besef je dat wij in derde amateurklasse thuishoren.”

Om die woorden kracht bij te zetten, moet Svelta ook de komende twee duels tegen rechtstreeks concurrenten op afspraak zijn. Als het daarin slaagt, kan het behoud over twee weken verzekerd zijn. “Natuurlijk, maar in voetbal kan alles”, besloot Felix. “We kunnen negen op halen, maar voor ‘t zelfde geld blijft het bij drie op negen en staan we weer bij af. Het is aan ons om voort te bouwen op deze zege en volgende week opnieuw drie punten mee te pakken.”

Svelta Melsele: Pauwels, Malfroy, Stef Suy, Thomas Suy, Dutoit (88’ De Vleeschouwer), Felix (86’ Geenen), Keisers, Muyshondt, Van Bossuyt (64’ Van Bergen), Spies en Butsraen.

Wolvertem-Merchtem: Pannecoucke, Schoukens, Christiaens, De Boeck, Mpati (83’ Erbas), Heyvaert, Quansah, Daels (46’ Willems), De Keyser, Karacay en Perrault (88’ Vantomme).

Doelpunten: 36’ Felix (1-0), 50’ De Keyser (1-1), 70’ Butsraen (2-1), 80’ Keisers (3-1), 84’ Van Bergen (4-1)

Geel: Heyvaert en Karacay.

Lees ook: meer voetbal derde nationale A