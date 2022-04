Svelta Melsele opnieuw dicht bij degradatie na vermijdbare nederlaag: “We hebben gestreden met ons hart. Met alles wat we hadden”

voetbal derde nationale AEerste provinciale is alwéér zó dichtbij. Svelta Melsele verloor SK Lochristi en valt opnieuw onder de streep. Komend weekend moet het winnen op Hamme en hopen op puntenverlies van Eppegem of de degradatie is een feit. “Zolang het niet volledig over is, zullen we blijven strijden”, bleef coach Mathias Smet evenwel strijdvaardig.

Svelta Melsele heeft zijn lot niet meer in eigen handen. Het verloor een spektakelstuk op eigen veld van Lochristi (3-4), terwijl Eppegem verrassend won van Hamme en zo over de Waaslanders wipt in het klassement. Eppegem op barrages, Melsele op een rechtstreekse degradatieplaats.

Alleen een overwinning op Hamme én puntenverlies van Eppegem op Lebbeke kan Svelta nog in derde amateurklasse houden. Doelman Jargo Pauwels zuchtte: “We kunnen alleen naar onszelf kijken en proberen er het beste van te maken.”

“Ik denk dat de andere ploegen ons niet graag zien”, sakkerde coach Mathias Smet. “Als ik sommige resultaten bekijk, stel ik me daar vragen bij. Anderzijds is dat een zwaktebod natuurlijk. We hoeven niet naar anderen te kijken. We moeten van niemand hulp verwachten. We zullen het zélf moeten doen.”

Vechten

Dat lukte niet tegen SK Lochristi, al hadden de Melselenaars dat in principe wel verdiend. Een gebrek aan inzet of vechtlust kon je hen allerminst vermijden. “Ik kan de jongens niks kwalijk nemen”, beaamde Smet. “Elke speler deed wat hij kon, heeft het maximum eruit gehaald. We hebben gestreden met ons hart. Met alles wat we hadden. Alleen hebben we onze kansen niet afgewerkt.”

Pauwels vatte samen: “Zuur. Een bittere pil om te slikken.”

Z’n coach vulde aan: “Laat mij ook toe om te stellen dat de wedstrijdleiding allesbehalve secuur was.”

Al wilden noch Pauwels, noch Smet de zwarte piet doorschuiven naar de scheidsrechter. “Het lag aan ons”, gaf Pauwels toe. “Als we onze kansen afmaken, winnen we de wedstrijd. Dat is de clou van het verhaal", klonk het ook bij Smet. “Met de domme doelpunten die we weggaven, maakten we het onszelf evenzeer te moeilijk.”

Rug rechten

Da’s misschien wel hét verhaal van het seizoen in Melsele. Voor de zoveelste keer kon het een voorsprong niet vasthouden. Slikte het een (extreem) laat tegendoelpunt. Smet zuchtte: “Er waren zoveel wedstrijden tegen goede tegenstanders, zoals Lebbeke en Overijse, waarin je tot het einde meestrijdt om de punten, maar uiteindelijk zonder beloning achterblijft. Da’s bijzonder jammer. Zo zit er niks anders op dan ons lot te ondergaan.”

Al bleef de Svelta-coach wél strijdvaardig. “Zolang het niet volledig over is, zullen we blijven strijden. En zullen we komend weekend opnieuw proberen om de rug te rechten om ervoor te zorgen dat we wél punten pakken.”

Pauwels besloot gelijkaardig: “We zullen er alles aan doen om het seizoen met drie punten af te sluiten.”

Maar voor hetzelfde geld zal dat dus niet volstaan. Voor het derde seizoen op rij hangt Svelta Melsele op rand van eerste provinciale. De kans dat corona hen nóg eens redt, is bijzonder klein. De kroniek van een aangekondigde degadratie.

Lees ook: meer voetbal in 3NA