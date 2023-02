Svelta Melsele is periodekampioen, maar zal hoe dan ook niet promoveren: “Om budgettaire redenen moeten we heel wat spelers laten gaan”

voetbal eerste provincialeSvelta Melsele mag naar de eindronde in eerste provinciale. Het won op eigen veld van Heikant Zele en verzekerde zich daardoor van de tweede periodetitel. Promotie zit er evenwel niet in - een budgettaire keuze. “Sportief zeer jammer, maar een wijze beslissing", vindt coach Mathias Smet.

6-2 in eigen huis tegen Heikant Zele. De zesde thuisoverwinning in de tweede periode. Zo stelde Svelta Melsele zijn periodetitel en bijhorend ticket voor de eindronde afgelopen weekend veilig. “Vooral bij de spelers was de ontlading groot”, vertelt coach Mathias Smet.

Van een groot feest was dus geen sprake. “Dat is ook niet nodig bij een periodetitel. Al moeten we er natuurlijk wel bij stilstaan. Het blijft een unieke prestatie. Zeker als je beseft dat we in de eerste periode amper negen punten pakten. Vervolgens hebben we in de tweede periode de puntjes op de i gezet - daarover hebben we niet te klagen.”

De Melseelse statistieken ogen inderdaad indrukwekkend. Acht overwinningen, twee draws in tien wedstrijden - 26 op 30. Geen punt verspeeld op eigen veld. “We zijn erin geslaagd om een sterke organisatie neer te zetten, terwijl we in balbezit, zowel in de opbouw als in de omschakeling, de kwaliteiten hebben om het verschil te maken.”

Zo blijkt ook op papier: 31 doelpunten voor, amper tien tegen. “Ons blok staat goed, maar bovenal hebben we enkele jongens die met een individuele actie het verschil kunnen maken”, verduidelijkt Smet. “In ons systeem krijgen die de ruimte om hun ding te doen. Komen ze vaak situaties waarin ze beslissend kunnen zijn.”

Lager blok

Een groot contrast met het begin van het seizoen toen Svelta nog in de kelder bengelde. Het eindigde de eerste periode op de veertiende (!) plaats. “Aanvankelijk wilden we gewoon tonen hoe goed wij wel konden voetballen, hoe aanvallend we durfden spelen. Maar omdat ons blok daardoor te hoog stond, gaven we veel te veel kansen weg. Die aanvallende intenties maakten ons zo kwetsbaar, waardoor we in wedstrijden die we domineerden alsnog afgestraft.”

De oplossing lag dus voor de hand. “We zijn omgeschakeld naar een lager blok”, aldus Smet. “De meeste ploegen in de reeks hebben onvoldoende kwaliteiten om die open te breken, dus loop je automatisch minder risico. En eens je een paar keer wint, zie je gretigheid in zo’n spelersgroep ook enorm groeien. Iedereen is zéér hongerig. Da’s dankbaar voor een coach.”

Niet naar derde amateur

Toch zal deze spelersgroep (en coach) geen stap hogerop zetten, ondanks de kans daarop in de eindronde. “Als we deze groep konden samenhouden, hadden we zeker stabiel kunnen zijn in derde amateurklasse. Maar...”

Maar net als veel amateurclubs moet Svelta Melsele de tering naar de nering zetten. “Om budgettaire redenen moeten we heel wat spelers laten gaan”, geeft Smet toe. “Omdat hun vervangers niet van hetzelfde kaliber zullen zijn, blijven we beter in eerste provinciale. Sportief zeer jammer, maar wel een wijze beslissing.”

De harde wetten van de economie gelden dus ook in het amateurvoetbal. “Het is beter om nu aan te passen dan wanneer het al te laat is,” merkt Smet tot slot op.

