Svelta Melsele en Arno Van Bergen winnen Beverse derby en zijn twaalf matchen ongeslagen: “We behoren tot de beste ploegen in de reeks”

voetbal eerste provincialeVijf doelpunten in de Beverse derby. Svelta Melsele vs KSK Beveren: 4-1. Een hoogdag voor Melseels jeugdproduct Arno Van Bergen: “Elke match is belangrijk, maar winnen tegen Beveren is dubbel zo mooi”, glunderde de aanvaller.

“Onze eerste helft liep zeer vlot", zo begint Arno Van Bergen zijn analyse van de Beverse derby. “Zowel in balbezit als in balverlies waren we op de afspraak, deden we onze job. We voetbalden goed en waren gretig in de duels.”

Pas na de pauze, bij een 1-0-stand, geraakten de bezoekers in de wedstrijd. “We kwamen te laks in de kleedkamer", geeft Van Bergen toe.

In dat vierde kwartier kwam KSK Beveren op gelijke hoogte. “Pas na 70 minuten namen we het weer in handen, haalden we opnieuw het niveau van de eerste helft. Zelfs nadat we een tweede keer op voorsprong klommen, zijn we blijven doorduwen om de scoren uit te diepen.”

Dubbel mooi

Resultaat: 4-1 na negentig minuten. Voor Van Bergen, een kind van Svelta, een hoogtepunt in zijn seizoen. “Elke match is belangrijk, maar winnen tegen KSK Beveren is dubbel zo mooi”, geeft de aanvaller toe. “Niet alleen omdat het onze buren zijn, ook omdat er heel wat jongens spelen die nog bij ons gezeten hebben. Extra leuk om die gasten te verslaan. (grinnikt) Maar ook de jongens uit het Antwerpse, zoals Muyshondt en Keisers, hebben zich volledig gesmeten. Dat maakt deze groep zo mooi. We zijn één geheel.”

Het verklaart deels de sterkte van het huidige Svelta Melsele. Niet meer verloren sinds 6 november, twaalf wedstrijden ongeslagen. Ondanks wedstrijden op E. Zele, Kleit en Sint-Denijs. Tweede periodekampioen. “Op uitzondering van de eerste periode draaien we een prima seizoen”, vindt Van Bergen. “We zijn veel gretiger dan in de eerste weken.”

Op het veld van Vlaamse-Ardennen, midden november, kwam de ommekeer. “Daar hebben we de klik gemaakt. Sindsdien beseffen we dat we één van de beste ploegen uit de reeks zijn en laten we dat ook zien.”

In goede en kwade dagen

In zoverre dat Svelta Melsele in de lente in principe naar de eindronde mag. Promoveren zit er evenwel niet in wegens financiële moeilijkheden, waardoor heel wat spelers zullen vertrekken. Van Bergen hoort daar echter níet bij. “Zowel in goede als in slechte tijden blijf ik bij Svelta”, stelt hij duidelijk. “De coach en enkele spelers, onder wie ikzelf, hebben zich geëngageerd om een deftige kern samen stellen. Eerst leek dat te mislukken, maar uiteindelijk zijn we erin geslaagd. De spelersgroep van volgend seizoen moet voldoende gewapend zijn voor eerste provinciale. Ik blijf dus sowieso.”

Toch bloedt ieders sporthart dat Svelta een goed seizoen niet zal verzilveren. “Het is zeer jammer dat sportieve prestaties niet beloond worden", vindt ook Van Bergen. “Te meer omdat deze groep niet zou misstaan in derde amateurklasse - heel wat jongens presteerden reeds op dat niveau. We zouden geen schrik moeten hebben.”

Maar in de huidige omstandigheden ligt de focus nu eenmaal ergens anders. “De feiten zijn wat ze zijn. We moeten ons daarbij neerleggen en naar een nieuw seizoen in eerste provinciale toewerken. Want het wordt een enorme opdracht om het huidige seizoen te evenaren.”

Lees ook: meer provinciaal voetbal